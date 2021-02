Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 3 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La protagonista della puntata di oggi – 3 febbraio – potrebbe essere Sophie Codegoni che potrebbe annunciare la sua scelta, ma c’è anche molta attesa per scoprire le dinamiche del trono over. Gemma Galgani, chiusa la frequentazione con Maurizio Guerci, ha ricominciato a conoscere nuovi cavalieri. Occhi puntati anche su Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di cui non si è parlato nella scorsa registrazione. I due si sono detti ufficialmente addio, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Pamela Barretta è poi tornata ad essere una dama del trono over di Uomini e Donne e ha cominciato a conoscere Maurizio Guerci. Sempre bellissima e desiderosa di trovare il vero amore, Pamela ha deciso di ricominciare a cercare il principe azzurro nel programma di Maria De Filippi. Riuscirà a trovarlo? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

