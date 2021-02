A che ora inizia Uomini e Donne: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: ogni puntata del format ideato dalla grande conduttrice e autrice tv va in onda intorno alle ore 14,45 su Canale 5 (tasto cinque o 105 del digitale terrestre). Ogni “episodio” ha una durata di circa 1 ora e 20 minuti (pubblicità incluse). In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne è quindi tornato con il consueto appuntamento pomeridiano.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Uomini e Donne, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo di Maria De Filippi, come detto, va in onda tutti i gironi feriali su Canale 5 alle ore 14,45. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme MediasetPlay.it e Witty tv dove si potranno anche rivedere clip e puntate. Per tutte le anticipazioni sul programma che mette a confronto diverse generazioni in cerca d’amore clicca qui.

