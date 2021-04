Uomini e Donne, anticipazioni oggi 27 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 27 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 27 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Il nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, dovrebbe essere dedicato al trono classico. Quest’anno vediamo sulle sedie rosse Samantha, Massimiliano e Giacomo che stanno coltivando conoscenze oramai da qualche mese. Samantha, dopo un periodo particolarmente burrascoso, è riuscita finalmente a ritrovarsi con Alessio con cui negli ultimi tempi le cose erano andate nel peggiore dei modi. Intanto, però, Samantha in esterna si è scambiata un bacio appassionato con Bohadan.

Per Massimiliano Mollicone in studio saranno presenti Eugenia e Vanessa. Intanto, per Giacomo, la situazione si sta facendo sempre più particolare. Il tronista è uscito in esterna con Martina ed ha ammesso che, fino ad ora, è stata la più importante del suo percorso. Per questo motivo Carolina ci rimarrà molto male e lascerà lo studio arrabbiata. Giacomo aspetta che l’esterna con la ragazza finisca, prima di raggiungere Carolina fuori. La corteggiatrice, in lacrime, ammette di esserci rimasta male nel vederlo lasciare lo studio per correre da lei. Giacomo sottolinea di essere davvero molto confuso e di non avere ancora una scelta. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

