Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 23 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 23 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 23 marzo – il protagonista dovrebbe essere Luca, il quale avrà un confronto con Biagio e Armando Incarnato. In particolare Armando gli intimerà di non parlare di loro nelle interviste che rilascia, ma di concentrarsi sul suo percorso all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Tra i tre cavalieri ci sarà un confronto durante il quale Luca spiegherà di sentirsi diverso da Biagio e da Armando soprattutto per l’approccio che ha con le donne.

Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dovrebbe esserci la tanto attesa scelta di Claudio e Sabina, che dovrebbero decidere di lasciare insieme il programma e viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Intanto Giacomo avrà un confronto con Martina. Durante una cena in esterna organizzata dal tronista, lei si è presentata con un pigiamone per poi toglierlo. Dopo cena lui cercherà il contatto fisico, ma Martina preferisce continuare a parlare. A quel punto il tronista la accusa di non essere attratta da lui. In studio, Giacomo dirà che non vede la giusta chimica da parte di Martina, ma la ragazza ribadirà di essere attratta da lui e lo inviterà a ballare, ma Giacomo rifiuterà trovando forzato il suo gesto. Gianni Sperti prenderà le difese della corteggiatrice, accusando il ragazzo di essere troppo chiuso in se stesso. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 22 marzo: Makari, Isola dei Famosi 2021, Red 2 Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, 22 marzo Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi