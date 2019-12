Uomini e Donne anticipazioni oggi 2 dicembre | Trono classico o over?

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi riapre i battenti, per questo sono tanti i fan in cerca delle anticipazioni.

Inizia una nuova settimana e per il dating show si ricomincia con la prima puntata dedicata al Trono Classico, quello dedicato ai giovani tronisti.

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 2 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 2 dicembre 2019, cosa succede

Il primo appuntamento della settimana non vede protagonisti, come di consueto, le dame e i cavalieri del Trono Over, bensì i giovani del Trono Classico. In particolare nella puntata di oggi si parlerà di Giulia che ha iniziato la sua esterna con Alessandro: il ragazzo le ha organizzato una lezione di tango, dopodiché i due si sono messi a parlare.

Viene poi mostrata l’esterna della tronista con Daniele. Maria De Filippi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, chiede allora a Giulia con chi dei due si sia trovata meglio. Il video dell’uscita con Daniele si apre con l’allenamento del ragazzo al campo da calcio. I due ragazzi vanno poi a mangiare un panino insieme.

In studio si parlerà anche del rapporto di Giulia con sua madre: la ragazza ammetterà di avere con lei un rapporto molto stretto, anche se a 16 anni è stata mandata in collegio.

Nel corso della puntata, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Giulia e Daniele ballano abbracciati ma senza scambiarsi neanche una parola. Si passa poi alla tronista Veronica. Il corteggiatore Alessandro dirà alla ragazza: “Se ti senti di fare qualcosa, fallo”. A quel punto la tronista ammetterà di aver già preso la sua decisione, per cui non vuole far perdere altro tempo ai suoi corteggiatori.

Il momento della scelta di Veronica è arrivato: il suo preferito è Daniele Schiavon. La puntata di oggi si chiude con i classici petali rossi. I due escono abbracciati sotto le note il brano Vivimi di Laura Pausini.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 2 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.