Tu si que vales 2020: le anticipazioni della prima puntata del 12 settembre

Stasera, sabato 19 settembre 2020, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione d’ascolti di Canale 5. Vedremo come sempre grandi esibizioni e momenti divertenti. Ai quattro giudici il compito di decidere quale performance “vale” e quale no. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Tu si que vales 2020 di stasera, 19 settembre.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2020

Anticipazioni e ospiti

Una nuova edizione mai così lunga (sono infatti previste in tutto 12 puntate), caratterizzata da molte conferme. In giuria infatti ritroviamo Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi. A loro il compito di valutare le esibizioni, esprimendo il loro “per me vale” o “per me non vale”. Il tutto con grande autorevolezza e professionalità, ma anche in maniera ironica, soprattutto quando si hanno davanti i concorrenti più impacciati. Muniti di bacchetta magica, inoltre, i quattro giudici decidono oltre alla sorte anche la durata delle performance. Basterà toccare la clessidra presente in studio con la bacchetta magica per aumentare o diminuire i tempi dell’esibizione, rispetto ai due minuti concessi dal format. Confermata anche Sabrina Ferilli, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. Il pubblico infatti vota al termine di ogni performance, esprimendo un proprio giudizio. Nel ruolo di conduttori di Tu Si Que Vales 2020 ritroveremo ancora una volta Belen Rodriguez, il campione di MMA Alessio Sakara e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni. A loro tre il compito di guidare il pubblico nel passaggio delle varie esibizioni, con il susseguirsi di numeri spettacolari, dal canto alla danza, dagli sport estremi alla magia, dall’escapologia alle arti circensi.

Come da tradizione, a Tu si que vales 2020 non ci sono limiti di età o di provenienza geografica per i concorrenti. Basta avere voglia di divertirsi e divertire, dimostrare il proprio talento e le proprie abilità. Vedremo esibizioni di vario genere: escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive. Il programma torna in onda su Canale 5 adattandosi alle regole anti-Covid: giurati distanziati, pubblico presente, ma è separato dai pannelli di plexiglass. In queste puntate non mancheranno neppure gli ospiti. Appuntamento dunque con la seconda puntata per stasera, 19 settembre 2020, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della prima puntata in onda il 19 settembre Gilles Rocca e Lucrezia Lando, la coppia di Ballando con le Stelle 2020 Massimiliano Allegri ballerino per una notte stasera a Ballando con le stelle 2020