Tocca a noi – Musica per la pace: cantanti e ospiti del concerto

Giovedì 7 aprile 2022 va in onda su Rai 3 Tocca a noi – Musica per la pace, un concerto organizzato dal comune di Bologna e nato da un’idea de La rappresentante di lista per mostrare solidarietà al popolo ucraino invaso dalla Russia a fine febbraio 2022. Il concerto si è svolto in Piazza Maggiore a Bologna martedì 5 aprile, ma arriva in TV due giorni dopo. L’evento si prefigge come obiettivo quello di raccogliere fondi da destinare a Save the Children per garantire aiuti alla popolazione ucraina. Il biglietto del concerto è infatti gratuito. Ma quali sono i cantanti e gli ospiti del concerto? Vediamo di seguito nel dettaglio.

Cantanti e ospiti del concerto

Come già anticipato, l’ingresso in Piazza Maggiore a Bologna è a titolo gratuito per cui il pubblico non ha pagato il biglietto per ascoltare la musica. Sul palcoscenico si sono esibiti diversi cantanti, prima tra tutti La rappresentante di lista, che ha lanciato l’idea poco dopo l’invasione dell’Ucraina. Chi sono i cantanti che hanno preso parte al concerto? Ecco l’elenco completo:

Brunori Sas

La rappresentante di lista

Elisa

Diodato

Elodie

Fast Animals and Slow Kids

Gaia

Gianni Morandi

Noemi

The Zen Circus

Paolo Benvegnù

Rancore

A condurre il concerto sono stati in tre: Andrea Delogu con la partecipazione di Ema Stokholma e Daniele Piervincenzi. Qui è possibile consultare la scaletta della serata e l’ordine di uscita dei cantanti.

Streaming e TV

Ma dove vedere Tocca a noi Musica per la pace? Il concerto si è svolto a Bologna martedì 5 aprile 2022, ma arriva in prima TV giovedì 7 aprile 2022, su Rai 3, alle ore 21:15. Per seguire in diretta televisiva il concerto è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando, oppure se in possesso di decoder Sky al tasto 103. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere a RaiPlay. La piattaforma non ha costi e si può usare gratuitamente previa registrazione. Inoltre è disponibile anche l’app che consente di seguire in diretta streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV tramite smartphone, tablet e smart TV.