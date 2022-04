Tocca a noi – Musica per la pace: cantanti, scaletta, come donare e streaming

Tocca a noi – Musica per la pace è un’iniziativa che nasce per sostenere il popolo dell’Ucraina in questo momento difficile. Il concerto ha come finalità quella di raccogliere fondi per sostenere il lavoro di Save The Children, presente e attiva in Ucraina dal 2014. Presentato da Andrea Delogu, il concerto vede diversi personaggi del mondo della musica esibirsi sul palcoscenico. L’idea di questa iniziativa è sbocciata a febbraio 2022, in seguito ad una manifestazione per la pace svoltasi a Milano. E la proposta è arrivata da La rappresentante di lista attraverso un tweet. Un solo cinguettio ha unito l’intento di molti ed è così che, dopo poco più di un mese, ha preso vita il concerto, ospitato a Bologna dal sindaco. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’iniziativa.

Cantanti: la scaletta

Quali cantanti partecipano al concerto di Tocca a noi – Musica per la pace? Il concerto si svolge martedì 5 aprile 2022 a Bologna, ma l’evento arriverà qualche giorno dopo anche in televisione. Tra gli artisti che prendono parte all’iniziativa non può mancare La rappresentate di lista, che ha lanciato l’idea tramite Twitter. E non è l’unico nome che proviene dal Festival di Sanremo 2022. Sul palco di Tocca a noi – Musica per la pace arrivano anche Gianni Morandi, Noemi ed Elisa. Tre nomi che, in seguito all’invasione dell’Ucraina, hanno cantato per la pace tramite i social e nelle piazze. Elisa, ad esempio, ha intonato Zombie dei The Cranberries. Gianni Morandi invece aveva cantato C’era un ragazzo che come me amava i Beatles durante la manifestazione svoltasi a Bologna contro la guerra. Tra i vari cantanti che partecipano al concerto ci sono anche Diodato, Elodie, Gaia, The Zen Circus e Rancore. Così come Paolo Benvegnù e Fast animals and slow kids.

Di seguito ecco la scaletta dell’evento:

Viva – Zen Circus

Catene – Zen Circus

Alveari – Diodato

Fai Rumore – Diodato

Alma – Gaia

Salina – Gaia

Cosa ci direbbe – Fast Animals and Slow Kids

Non potrei mai – Fast Animals and Slow Kids

Acciaio – Noemi

Glicine – Noemi

Al di la dell’amore – Brunori SAS

Canzone contro la paura – Brunori SAS

O forse sei tu – Elisa

No Hero – Elisa

Andromeda Maria – Paolo Benvegnú

Pietre – Paolo Benvegnú

Sunshine – Rancore

X Agosto – Rancore

Vertigine – Elodie

Bagno a mezzanotte – Elodie

Ciao ciao – La Rappresentante di lista

Resistere – La Rappresentante di lista

Apri tutte le porte – Gianni Morandi

C’era un ragazzo che come me e medley – Gianni Morandi, La Rappresentante di lista e tutti gli artisti presenti al concerto

Tocca a noi – Musica per la pace: come donare

L’evento è stato organizzato come raccolta fondi per sostenere il popolo ucraino attraverso il supporto di Save The Children. Come donare a Tocca a noi – Musica per la pace? Il passaggio è molto semplice, ma precisiamo che il concerto è gratuito, per cui tutti coloro che accedono non hanno versato alcun contributo economico. Motivo per cui è possibile donare attraverso un SMS il cui costo è di 2 euro al numero 45533. In alternativa è possibile telefonare allo stesso numero e versare un contributo più alto, come 5 o 10 euro. Infine è possibile versare la propria donazione direttamente sul sito www.savethechildren.it/ucraina.

Streaming e TV

Dove vedere in diretta tv e live streaming Tocca a noi – Musica per la pace? Il concerto prende vita a Bologna martedì 5 aprile 2022, ma va in onda in televisione due giorni dopo, esattamente giovedì 7 aprile 2022. Ma dove? L’evento approda su Rai 3 in prima serata, dalle ore 21:15. Per sintonizzarsi basterà accendere la TV al tasto 3 del telecomando. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può farlo tramite RaiPlay, anche tramite App.