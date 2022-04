Tocca a noi – Musica per la pace: la scaletta della serata, l’ordine d’uscita dei cantanti

Giovedì 7 aprile 2022 in prima serata su Rai 3 va in onda Tocca a noi – Musica per la pace, un concerto che ha preso vita per dimostrare supporto e vicinanza al popolo ucraino invaso dalla Russia in data 24 febbraio 2022. L’idea, nata da La rappresentante di lista, vede salire sul palcoscenico diversi cantanti che hanno segnato la musica italiana. Alcuni arrivano dal recente palco dell’Ariston poiché hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ma qual è la scaletta della serata e qual è l’ordine di uscita dei cantanti? Scopriamolo insieme.

La scaletta: l’ordine di uscita dei cantanti

Prima di scoprire qual è la scaletta della serata e l’ordine di uscita, è bene precisare quali cantanti prendono parte all’evento. Il concerto si è svolto dal vivo a Bologna martedì 5 aprile 2022, ma arriva in televisione due giorni dopo, il 7 aprile. Hanno preso parte al concerto naturalmente La rappresentante di lista. Sul palco spiccano nomi come Noemi, Elodie, Brunoni Sas, Diodato, Elisa, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus. Di seguito vi riportiamo la scaletta di Tocca a noi – Musica per la pace e l’ordine di uscita dei cantanti:

Viva – Zen Circus

Catene – Zen Circus

Alveari – Diodato

Fai Rumore – Diodato

Alma – Gaia

Salina – Gaia

Cosa ci direbbe – Fast Animals and Slow Kids

Non potrei mai – Fast Animals and Slow Kids

Acciaio – Noemi

Glicine – Noemi

Al di la dell’amore – Brunori SAS

Canzone contro la paura – Brunori SAS

O forse sei tu – Elisa

No Hero – Elisa

Andromeda Maria – Paolo Benvegnú

Pietre – Paolo Benvegnú

Sunshine – Rancore

X Agosto – Rancore

Vertigine – Elodie

Bagno a mezzanotte – Elodie

Ciao ciao – La Rappresentante di lista

Resistere – La Rappresentante di lista

Apri tutte le porte – Gianni Morandi

C’era un ragazzo che come me e medley – Gianni Morandi, La Rappresentante di lista e tutti gli artisti presenti al concerto

Il concerto va in onda su Rai 3 giovedì sera 7 aprile 2022, alle ore 21:15.