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The Voice Senior 2026, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1

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AGF - Antonella Clerici
di Antonio Scali
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The Voice Senior 2026, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1

Qual è il cast di The Voice Senior 2026? Parte il 9 ottobre su Rai 1 la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Nella giuria c’è un’importante novità. Accanto ai confermatissimi Nek e Rocco Hunt, Arisa e Clementino, fa ingresso come coach nella giuria di The Voice Senior una delle voci più amate della musica italiana: Fiorella Mannoia. In questa edizione prende il posto della mitica Loredana Bertè, attualmente impegnata con il proprio tour. La rocker tornerà in giuria già dall’edizione Kids.

Meccanismo

Resta invariata, invece, la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico indimenticabili storie di vita e musica. Si inizia con le avvincenti “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale squadra gareggiare.

Anche quest’anno, nella fase delle “Blind”, i coach potranno contare su due preziose “armi”: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo. Al termine delle “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, in questa puntata, chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare “Finale” dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.

Una nuova edizione che si preannuncia ancora più ricca di musica, emozione e divertimento. Oltre alle straordinarie performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale – non mancheranno, come di consueto, le esibizioni delle “guest star” di puntata e gli ormai irrinunciabili duetti dei coach con i concorrenti.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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