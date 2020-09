The Good Doctor 3, le anticipazioni della puntata in onda questa sera

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2020, torna l’appuntamento con la terza stagione di The Good Doctor, il medical drama con protagonista il giovane dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Ma quali sono le anticipazioni di questa puntata? Qual è la trama di stasera? Vediamola insieme.

The Good Doctor 3, le anticipazioni della puntata del 9 settembre

Questa sera, 9 settembre 2020, vanno in onda l’episodio 17 e 18 di The Good Doctor 3. Si tratta del penultimo appuntamento con la popolare serie, per cui la prossima settimana verrà trasmesso l’attesissimo finale di stagione, con un doppio travolgente episodio. Intanto per la gioia di tutti i fan possiamo dirvi che sono già iniziate le registrazioni della quarta stagione, che verrà trasmessa nel 2021. Ma veniamo alle anticipazioni di The Good Doctor 3. Nella prima puntata di stasera, intitolata Ossessione, Shaun, Melendez e Claire si occupano di Alice, una donna affetta da una rara malattia, che richiederebbe la rimozione delle ghiandole che producono adrenalina.

Alice però si rifiuta, allora Shaun prova a trovare un modo alternativo. Intanto Andrews, Morgan e Park affrontano il caso di Wes, un uomo che aiuta ragazzi a rischio e che ha bisogno di un trapianto. Uno dei ragazzi è compatibile, ma a quel punto tra i dottori ci saranno divergenze di veduta. Una nuova discussione tra Shaun e Lea avrà conseguenze devastanti per Shaun.

Secondo le anticipazioni di The Good Doctor 3 di stasera, nel secondo episodio, intitolato Cuore spezzato, Shaun è ancora distrutto dalla discussione con Lea. Claire invece non è convinta dei suoi sentimenti nei confronti di Dash e con il suo terapista farà una rivelazione sorprendente. Infine Morgan si scontra con il dottor Glassman sulla cura migliore per affrontare la sua malattia.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni mercoledì, a partire dalle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv. Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

