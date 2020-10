Tale e Quale Show, le anticipazioni della quarta puntata in onda su Rai 1

Questa sera, 9 ottobre 2020, torna l’appuntamento serale con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 che torna con una nuova edizione, la decima per la precisione, e con la conduzione fedele di Carlo Conti. Tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sono partiti in dieci i concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Vediamo quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show, in onda oggi, venerdì 9 ottobre 2020, in prima serata, ore 21,25, su Rai 1.

Le anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Tale e Quale Show va in onda in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma e i dieci concorrenti dovranno interpretare al meglio i big della musica nazionale ed internazionale, imitando lo stile, la voce e cantando sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ora i punti cominciano a diventare davvero importanti perché tra due settimane sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 10”, anche se, come da prassi, il programma andrà avanti per i successivi tre venerdì nel “Torneo” per la conquista del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’. Vincitore della terza puntata è stato Pago: la sua performance nelle vesti di Fabrizio Moro, con il brano ‘Portami via’, ha avuto la meglio su Barbara Cola-Adele e Virginio-George Michael. Nella quarta puntata sono previste esibizioni che potrebbero davvero sconvolgere la graduatoria perché i 10 protagonisti dovranno interpretare, cantando dal vivo.

Ma quali sono le imitazioni di Tale e Quale Show 2020 previste per oggi? Barbara Cola sarà Mina, Francesca Manzini se la vedrà con Loredana Bertè, Carolina Rey si metterà alla prova con Malika Ayane, Carmen Russo avrà le sembianze di Sheila del gruppo Sheila & Black Devotion, Giulia Sol si trasformerà in Christina Aguilera, Sergio Muniz in Miguel Bosé, Francesco Paolantoni vestirà i panni di Tom Jones, Pago proverà a confermarsi con Tony Hadley, Virginio imiterà Giuliano Sangiorgi e Luca Ward onorerà la memoria di Fred Bongusto.

In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno affiancati anche da un quarto giudice d’eccezione: l’attore Luca Argentero. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato. Il programma vi aspetta con la quarta puntata stasera, venerdì 9 ottobre, alle ore 21,25 su Rai 1.

Leggi anche: 1. Tutto su Tale e Quale Show: concorrenti, giudici, come si vota, streaming; 2. I dieci concorrenti: chi sono; 3. I giudici della decima edizione

