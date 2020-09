Tale e Quale Show 2020 giudici: la giuria dello show condotto da Carlo Conti

Tale e Quale Show 2020 parte venerdì 18 settembre 2020 su Rai 1 con la decima edizione del programma condotto da Carlo Conti. In tutto sono previsti dieci concorrenti vip, cinque donne e cinque uomini, che si daranno battaglia a suon di imitazioni. A valutare le loro esibizioni saranno i giudici: una giuria confermatissima, visti gli ottimi ascolti degli anni passati. Al termine di ogni puntata ,come di consueto, verrà eletto il vincitore. Ma qual è la giuria di Tale e Quale Show 2020? Chi sono i giudici? Scopriamolo insieme.

Tale e Quale Show 2020: giudici, cast, concorrenti

I giudici della decima edizione

Squadra che vince non si cambia. A valutare e votare le esibizioni dei dieci concorrenti è infatti la confermata giuria degli ultimi anni. I giudici saranno infatti la regina della televisione Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’attore e regista Vincenzo Salemme. Un cast davvero ricco, con dieci vip di assoluto livello per celebrare al meglio il decimo anniversario di Tale e Quale Show. A mettersi in gioco saranno la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore Luca Ward.

Il cast completo

Fondamentali per la riuscita delle esibizioni l’apporto dato dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli. A rendere spettacolari le imitazioni sono anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte: dal trucco, per rendere “Tale e Quale” ogni vip al personaggio che dovrà rappresentare, o la sartoria, per ricreare ad arte i look. Un’altra grande novità di questa decima edizione è il ritorno, dopo due anni di assenza, di Gabriele Cirilli. Come ricorderete, il comico romano era uno dei concorrenti della prima edizione del programma di Carlo Conti su Rai 1, poi confermato anche nella seconda. Dalla terza edizione fino al 2017 ha avuto il ruolo di ospite d’onore.

I dieci concorrenti: chi sono

Ma come funziona il regolamento di Tale e Quale Show 2020? Alla fine di ogni puntata, la somma dei voti dei giurati unita alle preferenze dei concorrenti compone una classifica che decreta il vincitore di puntata. Oltre ai giudici, infatti, gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’). La classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che si proclamerà ‘Campione di Tale e Quale Show 10’. Appuntamento dunque su Rai 1 dal 18 settembre 2020 ogni venerdì alle 21.25.

