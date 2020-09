Tale e Quale Show 2020: concorrenti, cast, giudici, regolamento e streaming

Tale e Quale Show è il fortunato programma di Rai 1, in onda con la decima edizione a partire da venerdì 18 settembre 2020. Torna dunque la trasmissione di Carlo Conti in diretta e con nuove esibizioni dal vivo, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. In tutto sono previsti dieci concorrenti, che vestiranno i panni di star della musica italiana e internazionale. Non mancheranno i giudici, chiamati a valutare le performance e le imitazioni. Dopo due anni di assenza, inoltre, ci sarà il ritorno di Gabriele Cirilli. Ma qual è il cast, la giuria, i concorrenti e le puntate di Tale e Quale Show 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I dieci concorrenti: chi sono

Concorrenti, il cast della decima edizione

Sono in tutto dieci, cinque uomini e cinque donne, i concorrenti di Tale e Quale Show 2020. Personaggi amati e conosciuti dal pubblico, che si metteranno alla prova esibendosi in ogni puntata nell’imitazione di un grande esponente della musica di ieri e di oggi. Tutte le performance saranno rigorosamente dal vivo, sugli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Il cast di questa decima edizione è composto dalla cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore e doppiatore Luca Ward.

Il cast completo

Dieci concorrenti molto diversi tra loro che si daranno battaglia nel corso delle nove puntate di Tale e Quale Show 2020, su Rai 1 da venerdì 18 settembre alle 21.25. Chi sceglie chi deve imitare chi? Il compito spetta all’immancabile “slot machine” responsabile degli abbinamenti tra artisti e personaggi da interpretare. Ogni concorrente potrà contare sul supporto di professionisti come stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach: quest’ultima figura lavorerà a stretto contatto con i cantanti per renderli il più possibile simili alle star che dovranno rappresentare.

Nel cast c’è poi un gradito ritorno: quello di Gabriele Cirilli, che dopo due anni di assenza tornerà sul palco degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma per divertire il pubblico con le sue esibizioni esilaranti. Come ricorderete, il comico romano era uno dei concorrenti della prima edizione del programma di Carlo Conti, poi confermato anche nella seconda. Dalla terza edizione fino al 2017 ha avuto il ruolo di ospite d’onore. Ovviamente anche Tale e Quale Show 2020 deve adattarsi al rispetto delle norme contro il Coronavirus. Per questo non ci sarà il pubblico in studio, mentre i camerini sono stati maggiormente distanziati l’uno dall’altro. Altre precauzioni sono state prese per tutelare tutto lo staff, a cominciare da trucco, parrucco e sartoria che hanno un ruolo molto importante per la riuscita del programma.

I giudici della decima edizione

Giuria: i giudici del programma di Carlo Conti

Tornano i tre nomi più amati dal pubblico che segue da anni la trasmissione. A giudicare e votare i dieci concorrenti sono infatti Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’attore e regista Vincenzo Salemme. Come si dice in questi casi, squadra che vince non si cambia. La classifica finale di ogni puntata sarà data dai loro voti più quelli degli stessi concorrenti, che hanno la possibilità di assegnare la propria preferenza a uno dei colleghi oppure di auto-votarsi. A ogni nuova puntata, si riparte dai punti accumulati nella gara precedente per poi arrivare all’ultima dove verrà decretato il vincitore in base alla classifica finale.

Tale e Quale Show 2020 regolamento: come si vota

La sfida di Tale e Quale Show vede lo scontro tra i dieci concorrenti in gara. Qual è il regolamento? Alla fine di ogni puntata, la somma dei voti dei giurati unita alle preferenze dei concorrenti compone una classifica che decreta il vincitore di puntata. Ogni partecipante infatti è chiamato a dare cinque punti a un avversario (o a se stesso) che andranno a sommarsi al punteggio concesso dalla giuria. Le classifiche di tutte le nove serate si sommano e vanno a formare quella generale, che proclama il Campione di Tale e Quale Show 10. Come da tradizione, non sono previste eliminazioni.

I vocal coach e actor coach

Un ruolo fondamentale lo svolgono ovviamente i vocal e actor coach, che hanno il compito durante tutta la settimana di preparare al meglio i concorrenti, aiutandoli a carpire movimenti, timbro e intonazione del cantante che hanno il compito di imitare. Come vocal coach troviamo la vocalist e musicista Maria Grazia Fontana, la cantante Dada Loi e Matteo Becucci, cantautore ed ex concorrente di tale e Quale Show, e una actor coach, l’imitatrice Emanuela Aureli.

Il Torneo di Tale e Quale Show

Al termine dell’edizione, come di consueto partirà lo spin off Tale e quale show – Il torneo: questa appendice del programma prevede una sfida tra i migliori concorrenti della decima edizione contro i meglio classificati di quella precedente. Il programma è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti e la regia di Maurizio Pagnussat.

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere tale e Quale Show? Il programma va in onda da venerdì 18 settembre 2020 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al primo canale del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha interesse a seguire la diretta streaming del talent show può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che carica i contenuti della Rai in diretta streaming. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, registrarvi e poi selezionare il programma che v’interessa. Se questa sera siete indaffarati e non potete seguire il programma in streaming neanche da smartphone, pc o tablet, potete sempre recuperare la puntata di Tale e Quale Show in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

