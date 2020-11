Tale e Quale Show, le anticipazioni della finale in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 20 novembre 2020, torna l’appuntamento serale con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 con la decima edizione e la conduzione di Carlo Conti. Previste come al solito tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quarto giudice, l’attore e regista Alessandro Siani. Vediamo quali sono le anticipazioni della decima e ultima puntata (la finale) di Tale e Quale Show, in onda oggi, venerdì 20 novembre 2020, in prima serata, ore 21,25, su Rai 1.

Le anticipazioni della finale

Quella che va in onda questa sera è la decima e ultima puntata di Tale e Quale Show 2020. Soltanto uno tra i dieci artisti protagonisti riuscirà a laurearsi ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’. La classifica provvisoria vede in testa Virginio, seguito rispettivamente da Lidia Schillaci (che ha vinto il 13 novembre interpretando magistralmente Beyoncé), Agostino Penna, Barbara Cola, Pago, Jessica Morlacchi, Sergio Muniz, Giulia Sol, Francesco Monte e Carolina Rey. Ma la distanza tra gli artisti è davvero minima. Tutto è ancora possibile. Le ultime performance che vedremo in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma saranno fondamentali per arrivare alla nomina del vincitore che, è bene ricordare, si aggiudicherà una targa e 30mila euro che donerà a una Onlus benefica.

Ma quali saranno le imitazioni di oggi nella finale di Tale e Quale Show 2020? Virginio sarà Gino Paoli, Barbara Cola si metterà alla prova con Anna Oxa, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Lara Fabian, Francesco Monte si confronterà con Ultimo, Lidia Schillaci proverà il bis con Mina, Carolina Rey avrà i panni di Nada, Sergio Muniz si metterà alla prova con Ghali, Giulia Sol interpreterà Alexia, Agostino Penna si trasformerà in Drupi e Pago renderà omaggio a Franco Califano.

Una volta terminata la puntata, sommando le due votazioni (quella dei giurati e quella dei personaggi stessi) sarà decretato il vincitore della serata e poi il vincitore dell’intera edizione. Il programma vi aspetta con la decima e ultima puntata stasera, venerdì 20 novembre, alle ore 21,25 su Rai 1.

