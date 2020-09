Seat Music Awards 2020 cantanti: gli artisti, il cast, gli ospiti e la scaletta | 5 settembre

Questa sera, sabato 5 settembre, va in onda su Rai 1 in prima serata e in diretta dalle 20.35 dall’Arena di Verona la seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, dedicato quest’anno ai lavoratori dello spettacolo, una delle categorie più colpite dall’emergenza Coronavirus. Ma qual è il cast, chi sono i cantanti, gli artisti e qual è la scaletta della puntata di oggi, 5 settembre? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sui Seat Music Awards 2020

Seat Music Awards 2020 cantanti seconda puntata: artisti, scaletta, cast, ospiti

Nell’arco delle due serate, saranno oltre 50 gli artisti che si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona. Nella seconda puntata di oggi, 5 settembre, ascolteremo alcuni dei cantanti che hanno segnato con le loro canzoni questa particolare estate. Ecco la scaletta di stasera: Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra e Elodie. Ospite Enrico Brignano.

La scaletta della seconda puntata

Oltre che su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, i Seat Music Awards 2020 saranno disponibili anche in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Nek e Carolina Di Domenico. A differenza degli anni scorsi, per la prima volta non verranno assegnati i premi che, solitamente, vengono consegnati agli artisti che hanno ottenuto una certificazione FIMI nel corso dell’ultimo anno. Gli artisti che saliranno sul palco, invece, dedicheranno simbolicamente la propria presenza e le loro esibizioni ai lavoratori dello spettacolo, tra le categorie più colpite dall’emergenza Coronavirus.

Inoltre, dal 1° al 21 settembre 2020, sarà attivo il numero solidale 45588 che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, sosterranno il fondo COVID 19 – Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi. Appuntamento dunque stasera, 5 settembre, con la seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, su Rai 1 dalle 20.35.

Dove vedere in diretta tv e streaming

