Seat Music Awards 2020 streaming e tv: dove vedere la seconda puntata del 5 settembre

La seconda delle due serate di grande musica dei Seat Music Awards 2020 va in onda stasera, sabato 5 settembre, in diretta dall’Arena di Verona su Rai 1 dalle 20.35 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Si tratta della quattordicesima edizione dei premi della musica italiana, quest’anno in una versione speciale, nel rispetto delle misure anti-Covid. Ma come fare per vedere i Seat Music Awards 2020 in streaming e in tv? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere sui Seat Music Awards 2020

In tv

Un’altra serata di grande musica, con ospiti e cantanti, in diretta dalle 20.35 dall’Arena di Verona, questa sera, 5 settembre 2020. I Seat Music Awards 2020 sono trasmessi su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Entrambe le serate andranno in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Nek e Carolina Di Domenico. Per sintonizzarvi su Rai 1 vi basta andare al tasto 1 (o 501 per vederlo in HD) del vostro telecomando. Se siete abbonati a Sky, inoltre, potete trovare Rai 1 anche al canale 101 del vostro decoder.

I cantanti di stasera

In streaming

Non sarete in casa al momento della messa in onda dei Seat Music Awards 2020? Niente paura, potete comunque vedere l’evento musicale dell’estate in streaming. Come? Andando su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Rai disponibile sia sul sito ufficiale che come app per il vostro smartphone o tablet (sia Android che iOS). Su RaiPlay sarà possibile vedere, completamente gratis sia in streaming in diretta, sia on demand, per poter vedere recuperare in qualsiasi momento il grande evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

La scaletta della seconda puntata

Seat Music Awards 2020 streaming: cantanti, artisti, ospiti, cast

Ma chi sono i cantanti e gli ospiti della seconda puntata? Qual è la scaletta di stasera? Sul palco dell’Arena di Verona questa sera vedremo: Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra e Elodie. Ospite Enrico Brignano.

