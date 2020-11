Se son rose: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 10 novembre 2020, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda “Se son rose”, film del 2018 scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Il regista in un’intervista ha dichiarato che il cognome del protagonista è stato scelto in onore dell’attore Niki Giustini. Nel film è presente anche la figlia di Leonardo Pieraccioni, Martina, al suo esordio come attrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio su trama, cast e streaming.

Trama

Leonardo, il protagonista di Se son rose, è un cinquantenne ostinatamente single che fa il giornalista di successo sul web occupandosi di tecnologie, ha una figlia di 15 anni, Yolanda, e un matrimonio alle spalle. Yolanda è stanca di vedere il padre nutrirsi di involtini primavera surgelati e crogiolarsi nel suo infantilismo regressivo, e pensa che la chiave di volta possa essere una relazione stabile. Per metterlo di fronte ai suoi innumerevoli fallimenti in materia sentimentale Yolanda decide quindi di mandare a tutte le ex di Leonardo un sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. E le sue ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità…

Se son rose: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Se son rose, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Leonardo Giustini

Elena Cucci: Ginora

Michela Andreozzi: Angelica

Caterina Murino: Benedetta

Claudia Pandolfi: Fabiola

Gabriella Pession: Elettra

Antonia Truppo: Fioretta

Mariasole Pollio: Yolanda

Nunzia Schiano: Signora Coscia

Sergio Pierattini: Monsignore

Gianluca Guidi: Fabio

Vincenzo Salemme: signor Formisano

Alessandro Paci: usciere università

Martina Pieraccioni: Yolanda da piccola

Carlo Conti: spettatore della partita di tennis

Stefano Martinelli: inserviente

Jonis Bascir: Samir

Le location di Se son rose

Streaming e tv

Dove vedere Se son rose in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 10 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

