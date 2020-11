Se son rose, le location del film di Pieraccioni: dove è stato girato

Leonardo Pieraccioni è tornato dietro e davanti la telecamera per il suo ultimo film al cinema, Se son rose, che viene proposto in prima serata e in prima tv anche su Canale 5. La storia è quella di Leonardo Giustini, di professione un giornalista che si occupa di tecnologia, che non ha un buon rapporto con l’amore. Grazie alla figlia adolescente, Leonardo torna indietro nel tempo ricontattando tutte le sue ex: tra queste, risponderanno soltanto in quattro e sarà grazie a loro se Leonardo comprenderà quali passi falsi ha commesso. Ma dov’è stato girato il film di Pieraccioni, uscito al cinema nel 2018? Vediamo tutte le location.

Tutto sul film Se son rose

Location

Pieraccioni è un toscano doc, per questo il suo ultimo film non poteva che essere girato in Toscana: si parte da Prato, una bellissima città il cui punto forte è la piazza del duomo con la Basilica di Santo Stefano. Si prosegue poi con il Borgo San Lorenzo, una delle località del Mugello più amate nata attorno ad un’antica corte degli Ubaldini e circondata da mura di cui oggi restano pochissimi resti. Scarperia è un altro dei luoghi dov’è ambientato il film di Pieraccioni, è uno dei borghi più belli d’Italia ed è circondata da boschi di faggi e di castagni il cui cuore pulsante è il Palazzo dei Vicari.

Infine il lago di Bilancino (che si trova nella zona del Mugello), dove si svolgono tantissime scene e fanno anche la loro comparsa il sindaco e la vicesindaca di Barberino del Mugello, è il bacino artificiale più grande della Toscana ed è sito in una zona ricca di bellezze sia artistiche che naturali. Per guardare Se son rose basterà sintonizzarvi su Canale 5 martedì 10 novembre 2020 alle ore 21:25.

La trama di Se son rose

Potrebbero interessarti Gli orologi del diavolo: le anticipazioni sulla prossima puntata, 16 novembre Gli orologi del diavolo, il libro da cui è nata la serie tv DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 11 novembre 2020 su La7