Se son rose, la trama del film di Pieraccioni: di cosa parla la storia

Leonardo Pieraccioni torna sui piccoli schermi di Canale 5 con un nuovo film, in prima tv, che s’intitola Se son rose. La pellicola, una commedia, era arrivata in sala nel 2018 ed è infatti l’ultimo film diretto e interpretato da Pieraccioni. Chicca di questo film è che Pieraccioni ha coinvolto anche sua figlia, Martina, che esordisce come attrice interpretando una giovanissima Yolanda. Vediamo qual è la trama del film.

Tutto sul film Se son rose

Trama

Il protagonista di questa storia è Leonardo Giustini, un uomo che ha un po’ di difficoltà a trovare l’amore. Leonardo nella vita è un giornalista che si occupa di tecnologia ed innovazione. Sua figlia però è stanca di vedere il papà sempre così solo e sconclusionato, per questo decide di radunare tutte le sue ex inviando ad ognuna di loro un messaggio per organizzare un incontro: Sono cambiato, riproviamoci.

Alcune rispondono all’accorato appello di Leonardo (anche se lui è inconsapevole dell’operato della figlia) e il progetto prende vita tornando indietro nel tempo, permettendo a Leonardo di rivedere passo per passo tutte le sue storie naufragate e capirne il perché. Sono in quattro a rispondere al messaggio: una è diventata una suora laica, un’altra invece è insegnante di filosofia all’università ed è madre di due pestiferi gemelli. La terza invece soffre di depressione e la quarta invece vuole diventare uomo.



Per Leonardo non sarà facile combinare tutto questo, perché dovrà comunque badare all’ex moglie e alla figlia adolescente. In più dovrà anche capire il suo rapporto con Ginora, amica ma anche amante.

Le location di Se son rose

