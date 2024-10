Gemini Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Gemini Man, film del 2019 diretto da Ang Lee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Henry Brogan, un vecchio ricognitore ed ex-cecchino del corpo dei Marines che ora lavora come sicario per la Defense Intelligence Agency, viene inviato in missione per assassinare un terrorista. La missione rischia di fallire, a causa della presenza di una bambina sulla linea di tiro. Il colpo a distanza va a segno, anche se il cecchino aveva mirato alla testa e colpisce il bersaglio al collo. Henry decide di ritirarsi dal servizio governativo.

Poco dopo Henry incontra la donna gestore del noleggio barche, Danny Zakarewski, e si ricongiunge con un vecchio amico, Jack. L’uomo gli rivela che un informatore di nome Yuri gli disse che l’uomo che Henry ha ucciso era innocente; richiedendo una prova di ciò che gli ha appena detto, Henry chiede a Jack di organizzare un incontro con Yuri. Il direttore dell’agenzia Lassiter però ha intenzione di ucciderlo e nega il permesso.

Henry, rendendosi conto che Danny non è altro che una collega agente inviata a controllarlo, fa amicizia con la donna. Dopo che alcuni agenti governativi hanno fatto irruzione in casa sua, Henry chiama il suo amico Jack, che però viene ucciso insieme alla sua amante sul suo yacht. Henry, a questo punto, raggiunge Danny e la mette in guardia sul fatto che l’agenzia li vuole entrambi morti e, poco dopo, riescono ad uccidere alcuni assassini che erano sulle loro tracce.

I due scappano in Colombia, grazie all’aiuto di un ex-collega di Henry, il “Barone”, nascondendosi a casa dell’amico. Ora, i tre hanno in programma di incontrare l’informatore Yuri per avere ulteriori opzioni decisionali. Nel frattempo, Clay invia il suo migliore assassino per uccidere Henry. Combattendolo, Henry si rende conto che l’assassino ha una strana somiglianza con sé stesso da giovane e con un insieme di abilità simile. Quando l’assassino ferito da Henry giunge in una casa sicura, si rivela essere il “figlio” adottivo di Clay.

Gemini Man: il cast

Abbiamo visto la trama di Gemini Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Henry Brogan / Junior

Mary Elizabeth Winstead: Danielle “Danny” Zakarewski

Clive Owen: Clayton “Clay” Verris

Benedict Wong: il barone

Ralph Brown: Del Patterson

Linda Emond: Janet Lassiter

Douglas Hodge: Jack Willis

E. J. Bonilla: Marino

Ilia Volok: Yuri Kovacs

Theodora Miranne: Kitty

Tim Connolly: agente

David Shae: messaggero in bicicletta

Lilla Banak: madre di Henry

Diego Adonye: padre di Henry

Alexandra Szucs: Aniko

Streaming e tv

Dove vedere Gemini Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 23 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.