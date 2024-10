Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 23 ottobre 2024 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 23 ottobre 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Dopo più di 40 giorni dalla sua scomparsa, gli inviati del programma hanno ritrovato la ragazza di Viareggio ma come è arrivata in Francia e dove viveva? La minore era con l’uomo indicato dal padre e il ritrovamento è avvenuto grazie a due telespettatori italiani che vivono a Parigi.

Greta Spreafico, la cantante rock di Erba, quando scompare ha paura, non vuole rimanere da sola. Cosa sta succedendo? Di chi e di che cosa ha paura? Documenti e testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”, in diretta mercoledì 23 ottobre alle 21.20 su Rai 3 con Federica Sciarelli.

E poi la scomparsa di Riccardo, 19 anni, che si è allontanato dopo una cena con gli amici: la sua auto è stata trovata parcheggiata con tutti i suoi effetti personali presso la centrale del Furlo (Pesaro-Urbino), ma nonostante le ricerche ancora nessuna traccia del ragazzo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

