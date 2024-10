Sulle ali della speranza: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Sulle ali della speranza (On a Wing and a Prayer), film (basato su una storia vera) del 2023 diretto da Sean McNamara che vede come protagonista Dennis Quaid. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Doug White, un uomo di 56 anni, assieme alla moglie e alle due figlie, stanno tornando con un volo in Louisiana, dopo aver partecipato al funerale del fratello di Doug. Poco dopo il decollo il pilota muore di attacco cardiaco e Doug, con l’aiuto della torre di controllo, deve riuscire a pilotare l’aereo e salvare se stesso e la famiglia. Nel mentre la moglie e le figlie, appartenenti alla Chiesa di Cristo, pregano per un miracolo.

Sulle ali della speranza: il cast

Abbiamo visto la trama de Sulle ali della speranza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dennis Quaid – Doug White

Heather Graham – Terri White

Jesse Metcalfe – Kari Sorenson

Abigail Rhyne: Bailey White

Jessi Case: Maggie White

Brett Rice: Jeff White

Rocky Myers: Dan Favio

Selena Anduze: Lisa Grimm

E. Roger Mitchell: Brian Norton

Joe Knezevich: Ralph

Brandon Quinn: Ellis Ross

Roger Anthony: Bill Jones

Raina Grey: Donna

Trayce Malachi: Buggy

Anna Enger Ritch: Ashley Harrison

Wilbur Fitzgerald: Joe Cabuk

Holly A. Morris: Claire

Rachael Markarian: Linda

James Healy Jr.: Pastore Williams

Streaming e tv

Dove vedere Sulle ali della speranza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 23 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.