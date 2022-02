Sanremo 2022, la scaletta della serata finale del Festival: l’ordine di uscita di cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2022, in programma oggi – sabato 5 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo tutte le canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Amadeus, ancora una volta conduttore e direttore artistico, ci sarà Drusilla Foer. Ma vediamo insieme la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2022.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2022 – secondo la scaletta – saranno presentate nuovamente tutte le 25 canzoni in gara. A votare sarà il televoto; le tre più votate verranno poi rivotate (da zero) da tutte e tre le giurie: il televoto peserà per il 34 per cento. Infine la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le canzoni in gara con i rispettivi cantanti (attenzione: non è l’ordine di uscita, per conoscerlo continuate a leggere):

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022? Eccolo:

01 – Matteo Romano – “Virale”

02 – Giusy Ferreri – “Miele”

03 – Rkomi – “Insuperabile”

04 – Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

05 – Aka7even – “Perfetta così”

06 – Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

07 – Noemi – “Ti amo non lo so dire”

08 – Fabrizio Moro – “Sei tu”

09 – Dargen D’Amico – “Dove si balla”

10 – Elisa – “O forse sei tu”

11 – Irama – “Ovunque sarai”

12 – Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

13 – La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

14 – Emma – Ogni volta è così

15 – Mahmood e Blanco – “Brividi”

16 – Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

17 – Sangiovanni – “Farfalle”

18 – Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

19 – DitonellaPiaga e Rettore – “Chimica”

20 – Yuman – “Ora e qui”

21 – Achille Lauro – “Domenica”

22 – Ana Mena – “Duecentomila ore”

23 – Tananai – “Sesso occasionale”

24 – Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

25 – Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Sanremo 2022, scaletta: gli ospiti della serata finale

La scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2022 prevede anche alcuni ospiti? Secondo quanto anticipato tra gli ospiti di questa sera ci sarà Marco Mengoni. Il cantante si esibirà sul palco con alcuni suoi grandi successi.

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale del Festival di Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? La quinta e ultima puntata, come detto, andrà in onda oggi – 5 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.