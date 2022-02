Sanremo 2022: conduttori, cantanti, ospiti, televoto, quante puntate e streaming

Dall’1 al 5 febbraio 2022 su Rai 1 (ore 20,30) va in scena il Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston 25 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Per tutti e 25 sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo: dai cantanti a dove vederlo in streaming.

Conduttori e conduttrici

Come detto, il Festival – anche quest’anno – sarà condotto da Amadeus. Al suo fianco cinque co-conduttrici. Una per ogni serata della kermesse canora. Lo scorso 11 gennaio 2022, durante il Tg1, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi. La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini, nella terza sera ci sarà Drusilla Foer, nella quarta serata Maria Chiara Giannetta. Nella finale di sabato vedremo Sabrina Ferilli. Ricapitolando:

Martedì 1 febbraio 2022: Ornella Muti

Mercoledì 2 febbraio 2022: Lorena Cesarini

Giovedì 3 febbraio 2022: Drusilla Foer

Venerdì 4 febbraio 2022: Maria Chiara Giannetta

Sabato 5 febbraio 2022: Sabrina Ferilli

Con Amadeus ci sarà ancora una volta Fiorello. Lo showman apparirà sul palco dell’Ariston a sorpresa. Al momento non è infatti dato sapere se solo la prima serata o anche le seguenti.

Cantanti e canzoni

La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2022 è stata annunciata dal direttore artistico Amadeus al Tg1 delle 20 di sabato 4 dicembre 2021, in occasione della serata finale di Sanremo Giovani, dove invece sono stati svelati i titoli delle canzoni. Quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti” ma non c’è dubbio che quelli selezionati da Amadeus siano davvero dei Big. Il cast di Sanremo 2022 è spettacolare e trasversale. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con le rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2022:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

Direttori d’orchestra

Ma quali sono i direttori d’orchestra presenti al Festival di Sanremo 2022? L’orchestra sarà diretta dal maestro Leonardo de Amicis. Le canzoni dei cantanti in gara saranno dirette da:

Claudio Junior Bielli per Fabrizio Moro

Enzo Campagnoli per Michele Bravi

Luca Faraone per Rkomi

Francesca Michielin per Emma

Danilo Minotti per Iva Zanicchi

Mousse T. per Gianni Morandi

Carmelo Patti per Mahmood e Blanco

Giuseppe Vessicchio per Le Vibrazioni

Scaletta, il programma

Lo spostamento della serata Cover dal giovedì al venerdì è la principale differenza nella composizione della cinque giorni di Sanremo 2022. Da regolamento di ottobre, le Serate sono quindi così organizzate:

Prima Serata: esibizione delle prime 12 o 13 canzoni/Artisti (vota solo la Sala Stampa)

Seconda Serata: esibizione delle altre 12 o 13 canzoni/Artisti (vota solo la Sala Stampa)

Terza Serata: esibizione di tutte e 25 le canzoni in gara (votano solo Demoscopica 1000 e Televoto, che pesano ciascuna per il 50%)

Serata Cover: i 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34%

Serata Finale: esibizione di tutte e 25 le canzoni in gara (vota solo il Televoto); le tre più votate vengono rivotate (da zero) da tutte e tre le giurie: il televoto pesa per il 34%

Sanremo 2022: gli ospiti del Festival

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022 ci saranno:

Checco Zalone

Cesare Cremonini

Mankesin

Laura Pausini

Meduza

Luca Argentero

Lino Guanciale

Gaia Girace

Margherita Mazzucco

Raoul Bova

Anna Valle

Duetti e cover

Abbiamo visto gli ospiti di Sanremo 2022, ma quali sono le cover e i duetti in programma per la quarta serata del Festival? Di seguito l’elenco completo:

Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

Aka 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt

Gianni Morandi – Medley con Mousse T

Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

Emma – Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr Rain

Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

La Rappresentante di Lista – Be My Baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

Le Vibrazioni – Live and Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Matteo Romano – Your Song (Elton John) con Malika Ayane

Quante puntate (serate)

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2022? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 1 febbraio 2022; l’ultima sabato 5 febbraio 2022. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 1 febbraio 2022

Seconda puntata: mercoledì 2 febbraio 2022

Terza puntata: giovedì 3 febbraio 2022

Quarta puntata: venerdì 4 febbraio 2022

Quinta puntata: sabato 5 febbraio 2022

Sanremo 2022: regolamento e giurie

Ventiquattro artisti in gara, ventiquattro canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato con tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, oltre alla conferma del Televoto. Sono alcune delle novità contenute nel Regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston 22 artisti da lui scelti e i 2 vincitori di Sanremo Giovani. Per tutti e 24 – da martedì 1 febbraio in diretta su Rai1, RaiPlay e Radio2 – sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Torna, inoltre, la serata speciale delle Cover di venerdì 4 febbraio, durante la quale gli artisti eseguiranno – da soli o con un ospite concordato con Rai e con la Direzione Artistica – un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni ’60, ’70 o ’80.

Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno in maniera come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria “Demoscopica 1000”, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata.

Lo svolgimento delle serate prevede che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio vengano eseguite 12 canzoni in gara da parte dei rispettivi 12 Artisti che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento. Dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in ciascuna delle due serate. Nella terza serata i 24 artisti proporranno le 24 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nella Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Nella serata “Cover” di venerdì 4 febbraio ognuno dei 24 Artisti in gara, proporrà – da solo o con un ospite – una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli anni 60’, 70’ e 80’ che sarà votata da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la Demoscopica 1000. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate recedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Nella serata finale, infine, le 24 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2022. Qui il regolamento completo.

Televoto: numeri e come si vota

Come si vota per i 25 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022? Quali sono i numeri e i costi? Dall’1 al 5 febbraio su Rai 1 va in scena la 72esima edizione della kermesse canora che vedrà in gara ben 25 cantanti. In tre serate su cinque il pubblico da casa sarà chiamato a dire la sua. Come? Votando tramite il Televoto di Sanremo 2022. Per farlo bisognerà usare i seguenti numeri:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota per i cantanti del Festival di Sanremo 2022? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso. Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.

Sanremo 2022, i biglietti

Ma come e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2022? Le opzioni sono due: gli abbonamenti a tutte le serate e i biglietti per le singole serate. In entrambi i casi i ticket sono nominali, dunque non è possibile rivenderli o prestarli ad un amico. Nel 2020 gli abbonamenti costavano 1290 euro in platea e 672 euro in galleria, mentre il singolo biglietto andava dai 100 euro in galleria ai 180 euro in platea, ad eccezione per la finale che aveva un costo di 320 euro (galleria) o 660 euro (platea). Le prevendite per i biglietti di Sanremo 2022 sono state aperte il 14 gennaio 2022: dalle 9 alle 14 di venerdì 14 gennaio 2022 è stato possibile avanzare le richieste di prenotazione degli abbonamenti di platea e galleria per le 5 serate del Festival della Canzone Italiana, con la possibilità per ciascun richiedente di acquistare al massimo n. 2 (due) abbonamenti. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti per le 5 serate è stata possibile esclusivamente attraverso la scheda compilabile on-line al sito sanremo2022.aristonsanremo.com. Le persone con disabilità motoria hanno trovato sempre sul sito sanremo2022.aristonsanremo.com/amoilfestival/ tutte le informazione per la prenotazione dei tagliandi delle serate del Festival. I termini e le condizioni per la vendita e l’utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti relativi al 72esimo Festival della Canzone Italiana sono pubblicati sempre sul sito sanremo2022.aristonsanremo.com. Al 14 gennaio si è prevista la capienza dell’Ariston al 100 per cento: là dove la capienza fosse ridotta per ragioni di sicurezza sanitaria, “ovvero fosse stabilita la cancellazione dell’intero evento o di singole serate, l’Organizzatore si riserva il diritto di annullare i relativi titoli di accesso, con conseguente rimborso integrale del prezzo pagato, ma senza possibilità per gli utenti di reclamare risarcimenti ulteriori “.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.