Sanremo 2022, la scaletta della prima serata del Festival: l’ordine di uscita di cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022, in programma oggi – 1 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo 12 delle 25 canzoni in gara (domani la seconda parte). Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Amadeus, ancora una volta conduttore e direttore artistico, ci sarà Ornella Muti. Prevista poi la presenza “casuale” di Fiorello. Ma vediamo insieme la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2022 – secondo la scaletta – saranno presentate dodici delle venticinque canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. I brani saranno votati solo dalla Giuria della Sala Stampa. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle dodici canzoni eseguite in serata. Di seguito i 12 cantanti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni (ordine alfabetico):

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022? Eccolo:

Achille Lauro – “Domenica”

Yuman – “Ora e qui”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Rkomi – “Insuperabile”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Giusy Ferreri – “Miele”

Sanremo 2022, scaletta: gli ospiti della prima serata

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022 prevede anche alcuni ospiti come i Maneskin, reduci dal grande successo di quest’anno, arrivato dopo la vittoria sanremese del 2021 con “Zitti e buoni”; i Meduza: il trio di producer italiani Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, 8 miliardi di stream, centinaia di certificazioni worldwide, sarà sul palco con Hozier, con cui divide il brano dei record Tell It To My Heart; Matteo Berrettini, campione di tennis appena salito al sesto posto del ranking Atp; Raoul Bova e Nino Frassica che presenteranno la nuova stagione di Don Matteo; e infine Claudio Gioè, protagonista di Makari.

Streaming e tv

Dove vedere la prima serata del Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? La prima puntata, come detto, andrà in onda oggi – 1 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.