Sanremo 2022: il testo di Il cielo in una stanza, la cover di Mahmood e Blanco al Festival

Qual è il testo di Il cielo in una stanza, la cover cantata da Mahmood e Blanco nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Quando sei qui con me

Questa stanza non ha più pareti

Ma alberi

Alberi infiniti

Quando sei qui vicino a me

Questo soffitto viola

No, non esiste più

Io vedo il cielo sopra noi

Che restiamo qui

Abbandonati

Come se non ci fosse più

Niente, più niente al mondo

Suona un’armonica

Mi sembra un organo

Che vibra per te e per me

Su nell’immensità del cielo

Suona un’armonica

Mi sembra un organo

Che vibra per te e per me

Su nell’immensità del cielo

Per te e per me

Nel cielo

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).