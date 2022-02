Sanremo 2022: il testo di Canzone, la cover di Iva Zanicchi

Qual è il testo di Canzone, la cover cantata da Iva Zanicchi nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Nel più bel sogno ci sei solamente tu

sei come un’ombra che non tornerà mai più

tristi sono le rondini nel cielo

mentre vanno verso il mare

é la fine di un amore.

Io sogno e nel mio sogno vedo che

non parlerò d’amore, non ne parlerò mai più

quando siamo alla fine di un amore

soffrirà soltanto un cuore

perché l’altro se ne andrà

Ora che sto pensando ai miei domani

son bagnate le mie mani

sono lacrime d’amore.

Nel più bel sogno ci sei solamente tu

sei come un’ombra che non tornerà mai più

questa canzone vola per il cielo

le sue note nel mio cuore

stan segnando il mio dolore.

Ora che sto pensando ai miei domani

son bagnate le mie mani

sono lacrime d’amore.

Questa canzone vola per il cielo

le sue note nel mio cuore

stan segnando il mio dolore.

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).