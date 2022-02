Sanremo 2022: il testo di Cambiare, la cover di Aka7even e Arisa

Qual è il testo di Cambiare, la cover cantata da Aka7even e Arisa è nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Ti nasconderai

Dentro i sogni miei

Ma io non dormirò

Mi dovrà passare

E quanti amori avrai

Che cosa gli dirai

E quanto anche di me

Io dovrò cambiare

Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore, mi dovrà passare

Per restare libero, cambiare

Ti nasconderai

Dentro gli occhi miei

Ma io non guarderò

Io dovrò cambiare

Amore che non può volare

Resterai qui fino alla fine di me

Oh, amore, mi dovrà passare

Per diventare libero, cambiare, cambiare

Combatterò con le mie notti bianche, oh

Combatterò, devo ricominciare a inventare me

Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore da dimenticare

Per diventare libero, cambiare, cambiare

E per non cadere più, cambiare

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).