Sanremo 2022: il testo di Be My Baby, la cover de La Rappresentate di Lista al Festival

Qual è il testo di Be My Baby, la cover cantata de La Rappresentate di Lista nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

The night we met I knew I needed you so

And if I had the chance I’d never let you go

So won’t you say you love me

I’ll make you so proud of me

We’ll make ‘em turn their heads every place we go

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

I’ll make you happy, baby, just wait and see

For every kiss you give me I’ll give you three

Oh, since the day I saw you

I have been waiting for you

You know I will adore you ‘til eternity

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh oh

So come on and, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

Be my, be my baby, be my little baby

My one and only baby, oh oh

Be my, be my baby, oh

My one and only baby, wha oh oh oh oh

Be my, be my baby, oh

My one and only baby, oh

Be my, be my baby, oh

Be my baby now

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).