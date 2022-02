Sanremo 2022: il testo di Anna verrà, la cover di Massimo Ranieri e Nek al Festival

Qual è il testo di Anna verrà, la cover cantata da Massimo Ranieri e Nek nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Anna verrà

Col suo modo di guardarci dentro

Dimmi quando questa guerra finirà

Noi che abbiamo un mondo da cambiare

Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare

Anna verrà

E sarà un giorno pieno di sole

E allora, sì, ti cercherei

Forse per sognare ancora, sì, ancora

Oh Anna, dimmi se è così lontano il mare

Anna verrà

Col suo modo di rubarci dentro

Di sorridere per questa libertà

Noi che abbiamo un mondo da cambiare

Noi che guardiamo indietro cercando di non sbagliare

Anna verrà

Raccoglieremo i cani per strada

Ci inventeremo qualche altra cosa

Per non essere più soli, sì, più soli

Oh Anna, dimmi se è così lontano il mare

E Anna verrà

Col suo modo di guardarci dentro

Di sorridere di questa libertà

Anna verrà

E sarà un giorno pieno di sole

E allora, sì, ti cercherei

Forse per sognare ancora, sì, ancora

Anna, dimmi se è così lontano il mare

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).