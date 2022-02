Sanremo 2022: il testo di A muso duro, la cover di Sangiovanni e Fiorella Mannoia al Festival

Qual è il testo di A muso duro, la cover cantata da Sangiovanni e Fiorella Mannoia nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

E adesso che farò non so che dire

Ho freddo come quando stavo solo

Ho sempre scritto i versi con la penna

Non ho ordini precisi di lavoro

Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani

E quelli che rubavano un salario

I falsi che si fanno una carriera

Con certe prestazioni fuori orario

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Ho speso quattro secoli di vita

E fatto mille viaggi nei deserti

Perché volevo dire ciò che penso

Volevo andare avanti ad occhi aperti

Adesso dovrei fare le canzoni

Con i dosaggi esatti degli esperti

Magari poi vestirmi come un fesso

E fare il deficiente nei concerti

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Non so se sono stato mai un poeta

E non mi importa niente di saperlo

Riempirò i bicchieri del mio vino

Non so com’è però vi invito a berlo

E le masturbazioni cerebrali

Le lascio a chi è maturo al punto giusto

Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Canterò le mie canzoni per la strada

Ed affronterò la vita a muso duro

Un guerriero senza patria e senza spada

Con un piede nel passato

E lo sguardo dritto e aperto nel futuro

O se avrò soltanto luoghi sconosciuto

Canterò le mie canzoni a tutti loro

E alla fine della strada

Potrò dire che i miei giorni li ho vissuti

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).