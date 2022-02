Sanremo 2022: il testo di A far l’amore comincia tu, la cover di Tananai al Festival

Qual è il testo di A far l’amore comincia tu, la cover cantata da Tananai nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).