Tante le incognite che gravano attorno al prossimo Festival di Sanremo, a causa della pandemia di Covid. Per la prima volta nella storia la popolare kermesse potrebbe slittare a primavera inoltrata, e per la precisione ad aprile. Al momento le date ufficializzate restano quelle dal 2 al 6 marzo 2021, quindi con circa un mese di ritardo rispetto al consueto. Ma un ulteriore rinvio non è da escludersi.

D’altronde nelle ultime settimane la nuova impennata di contagi nel Paese ha rimesso tutto in discussione, con la Liguria che al momento è in zona arancione ma potrebbe presto diventare rossa. Insomma, si naviga a vista. Secondo indiscrezioni circolate in queste ore, il Comune di Sanremo avrebbe chiesto alla Rai il rinvio del Festival a fine aprile, quando le temperature più miti e si spera anche la circolazione del vaccino potrebbero permettere la realizzazione della kermesse con maggiore facilità.

Ad oggi infatti sono tanti i punti interrogativi. Ci potrà essere il pubblico al Teatro Ariston? Come ci si comporterà con gli ospiti, i cantanti, i giornalisti? Inoltre il Comune ligure vuole scongiurare l’ipotesi di un Festival con i negozi chiusi, considerando che proprio grazie alla kermesse ha un notevole indotto legato al turismo e ai servizi, senza contare i 5 milioni di euro versati nelle casse comunali dalla Rai.

Insomma, il Comune non ha nessun interesse a fare un Sanremo senza pubblico all’Ariston e in una città deserta. Intanto il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ha commentato le voci di un possibile slittamento del Festival in questi termini: “Navighiamo a vista come tutti coloro che vivono su questo pianeta, ma per il momento è tutto confermato. Ci sono voci tutti i giorni sulle date di Sanremo e questo ci fa capire che il tema è al centro dell’attenzione. Ma non c’è nulla di nuovo: abbiamo messo il cappello sulla prima settimana di marzo, dal 2 al 6, e il cappello sta ancora lì”.

Tra le poche certezze, la conduzione affidata per il secondo anno consecutivo ad Amadeus e Fiorello. Si sta lavorando invece sulle partner femminili che li affiancheranno. Tra i nomi usciti finora Paola Cortellesi, Vanessa Incontrada e Chiara Ferragni.

Leggi anche: Sanremo 2021, Fiorello: “Farlo senza pubblico non avrebbe senso”

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 19 novembre 2020 | Trono classico e over Ascolti tv mercoledì 18 novembre: Bosnia-Italia, All Together Now, Sherlock Holmes All Together Now 2020, eliminati: chi è stato eliminato oggi