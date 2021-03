Sanremo 2021, i premi assegnati nella finale del Festival: i vincitori. Chi ha vinto

Quali sono i premi di Sanremo 2021 e a chi sono stati assegnati? Come da tradizione, nel corso della finale del Festival sono stati assegnati diversi premi ai 26 Big in gara. In primis stasera, sabato 6 marzo 2021, Amadeus proclamerà il vincitore di questa 71esima edizione. Ma cosa si vince a Sanremo? Quali sono i premi e che valore hanno per i cantanti? Ecco tutti i vincitori.

SANREMO 2021 CLASSIFICA FINALE (PODIO)

In aggiornamento

Per il primo classificato, il classico premio del leoncino d’oro rampante Alberto Biancheri. Concretamente, vincere Sanremo non comporta un vero e proprio compenso in denaro. Da tradizione, chi vince Sanremo viene candidato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, in programma a maggio. Ma vediamo tutti i premi e chi li ha vinti.

Premio Mia Martini

A vincere il Premio Mia Martini, quello della critica, è ….In aggiornamento

Il Premio della critica Mia Martini viene assegnato ogni anno dal 1982, e prende il nome della celebre cantante scomparsa dal 1996. Il vincitore riceverà una targa d’argento ed è sicuramente riconosciuto come uno dei premi più importanti della kermesse, escludendo il primo. Alcuni artisti che hanno ottenuto il premio Mia Martini diverse volte nell’arco della propria carriera, come Patty Pravo e Paola Turci.

Sanremo 2021 premi: Premio Lucio Dalla

Il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa, va a ….In aggiornamento

Il Premio Lucio Dalla è assegnato dalla sala stampa, quindi da parte di tutti i giornalisti accreditati alla kermesse, ed è intitolato al grande cantante bolognese.

Premio Sergio Bardotti

Vince a Sanremo 2021 il premio Sergio Bardotti per il miglior testo .In aggiornamento

Sanremo 2021 premi: Premio Tim Unica

Il premio assegnato dallo sponsor Tim, per valorizzare la canzone più ascoltata in streaming, va a .In aggiornamento

Premio Giancarlo Bigazzi

Il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale è vinto da In aggiornamento

Regolamento

Tra le novità che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1, ha introdotto, la prima riguarda la serata del giovedì quest’anno dedicata alla “Canzone d’autore” e l’’eliminazione della “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte”. Le “canzoni d’autore” che gli artisti Big saranno chiamati ad interpretare, potranno essere scelte all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big. Venerdì 5 marzo, entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Qui il regolamento completo

