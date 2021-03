Sanremo 2021: ultime news, cantanti, canzoni, ospiti e streaming del Festival

Dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1 (ore 20,30) va in scena il Festival di Sanremo 2021. La kermesse canora ha deciso di sfidare il Covid e si terrà regolarmente. Tutto si svolgerà seguendo un rigidissimo protocollo definito dalla Rai (e approvato dal Cts) per garantire la sicurezza sanitaria. Assente il pubblico, scenografia allargata in platea dove sono state tolte le poltrone, niente giornalisti nella storica sala stampa e spazi del teatro Ariston adattati alle norme anti Covid. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo: dai cantanti a dove vederlo in streaming.

Conduttori

Alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo 2021 ci sarà ancora una volta Amadeus. Il presentatore, come già avvenuto lo scorso anno, sarà affiancato dall’amico Fiorello e da altri co-conduttori o co-conduttrici come la modella Vittoria Cerretti, la cantante Elodie, l’attrice Matilda De Angelis, la giornalista Barbara Palombelli, la conduttrice Simona Ventura e l’attrice Serena Rossi; e ospiti fissi come il centravanti del Milan, Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro. Assente invece l’ex top model Naomi Campbell che all’ultimo ha dato forfait a causa del Covid.

La scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del festival, mentre la regia e la direzione della fotografia saranno affidati rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano, tutti presenti la scorsa edizione del festival.

Sanremo 2021: cantanti e canzoni del Festival

Quali sono i cantanti (big o campioni) del Festival di Sanremo 2021? In tutto prenderanno parte alla gara 26 cantanti con le rispettive canzoni inedite. Qui di seguito l’elenco degli artisti e dei loro brani:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicine”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Nuove proposte

Come sempre al Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche la categoria giovani o meglio “nuove proposte”: per la 71esima edizione il direttore artistico Amadeus ha eliminato la sfida diretta. La gara degli otto giovani di Sanremo 2021 prevede solo due gironi da quattro, nella prima e nella seconda serata. I primi due classificati nei rispettivi gironi avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno i quattro artisti per conquistare il titolo di vincitore della categoria. Ma vediamo insieme chi sono i cantanti nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

Festival di Sanremo 2021: gli ospiti

Come tutti le altre edizioni, anche quella 2021 del Festival di Sanremo sarà ricca di ospiti italiani e non. Oltre a quelli fissi (come detto: Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro), vedremo grandi artisti come:

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Ornella Vanoni

Negramaro

Alessandra Amoroso

Loredana Bertè

Antonella Ferrari

Serena Rossi

Luisa Ranieri

Francesco Gabbani

Federica Pellegrini

Diodato

Alex Schwazer

Alberto Tomba

Giovanna Botteri

Il volo

Andrea Morricone

Emma

Monica Guerritore

Gigi D’Alessio

Duetti

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 sarà dedicata alle cover che verranno eseguite dai cantanti in gara con al loro fianco degli ospiti: dei veri e propri duetti. Di seguito le canzoni scelte dai 26 Campioni e i duetti, per chi li ha scelti:

Aiello con Vegas Jones: “Gianna” (Rino Gaetano)

Annalisa: “La musica è finita” (Ornella Vanoni)

Arisa con Michele Bravi: “Quando” (Pino Daniele)

Bugo feat Pinguini Tattici Nucleari: “Un’avventura” (Lucio Battisti)

Colapesce Dimartino: “Povera Patria” (Franco Battiato)

Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass: “Il mio canto libero” (Lucio Battisti)

Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra: “Caruso” (Lucio Dalla)

Extraliscio feat Davide Toffolo con Peter Pichler: Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri)

Fasma con Nesli: “La fine” (Nesli)

Francesco Renga con Casadilego: “Una ragione di più” (Ornella Vanoni)

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci: “Penso positivo” (Jovanotti)

Gaia con Lous and The Yakuza: “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco)

Ghemon con Neri per caso: Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole”

Gio Evan con I cantanti di The Voice Senior: “Gli anni” (883)

Irama: “Cyrano” (Francesco Guccini)

La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore: “Splendido Splendente” (Donatella Rettore)

Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i Lavoratori dello Spettacolo: “Non è per sempre” (Afterhours)

Madame: “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano)

Malika: “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli)

Maneskin con Manuel Agnelli: “Amandoti” (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti)

Max Gazzè con M.M.B.: “Del Mondo” (Csi di Giovanni Lindo Ferretti)

Francesca Michielin e Fedez: Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)

Noemi con Neffa: “Prima di andare via” (Neffa)

Orietta Berti con Le Deva: “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo)

Random con The Kolors: “Ragazzo fortunato” (Jovanotti)

Willie Peyote con Samuele Bersani: “Giudizi Universali” (Samuele Bersani)

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2021? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 2 marzo; l’ultima sabato 6 marzo 2021. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 2 marzo 2021

Seconda puntata: mercoledì 3 marzo 2021

Terza puntata: giovedì 4 marzo 2021

Quarta puntata: venerdì 5 marzo 2021

Quinta puntata: sabato 6 marzo 2021

Sanremo 2021: il programma del Festival

Ma vediamo il programma (serata per serata) del Festival di Sanremo 2021.

PRIMA SERATA

Durante la prima serata saranno presentate tredici delle ventisei canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte, anche questi saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: le prime due canzoni accederanno alla finale (che si terrà venerdì, durante la quarta serata), le altre due verranno eliminate dalla competizione.

SECONDA SERATA

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno gli altri tredici artisti della sezione Campioni. Anche in questo caso le canzoni saranno votate dalla giuria demoscopica. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Al termine della serata verrà stilata una classifica generale con tutte le 25 canzoni in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della prima serata (le prime tredici) e di quelle ottenute nel corso della seconda serata (le altre tredici). Mercoledì si ascolteranno anche le altre quattro canzoni delle Nuove proposte, saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: i due artisti più votati accederanno alla finale, gli altri due verranno eliminati.

TERZA SERATA

La terza serata del Festival sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

QUARTA SERATA

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute venerdì e quelle ottenute nelle serate precedenti. Nel corso della serata di venerdì ci sarà anche la finale delle Nuove proposte: si ascolteranno le quattro canzoni rimaste in gara che verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica dei quattro brani finalisti e la prima in classifica verrà proclamata vincitrice della sezione Nuove Proposte.

QUINTA SERATA (FINALE)

La quinta e ultima serata (la finale) prevede l’esibizione di tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. La media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Quindi verranno riproposte dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) le tre canzoni che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato: per questa ultima fase le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il risultato di quest’ultima votazione determinerà il podio: verranno proclamate la seconda e la terza classificata e l’artista che avrà ottenuto più preferenze sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Televoto: numeri, come si vota

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2021? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota per i cantanti del Festival? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 (otto, nove, quattro, zero, zero, uno), attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelti, e digitazione infine del codice a due cifre di identificazione scelto.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 (quattro, sette, cinque, quattro, sette, cinque, uno) con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01; oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Sanremo 2021: il regolamento

Abbiamo visto cantanti, canzoni, programma e tanto altro sul Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento? Tra le novità che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1, ha introdotto, la prima riguarda la serata del giovedì che quest’anno sarà dedicata alla “Canzone d’autore”, poi il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate, infine l’eliminazione della “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte”. Le “canzoni d’autore” che gli artisti Big saranno chiamati ad interpretare, potranno essere scelte all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big. Nelle prime 2 serate, martedì e mercoledì, oltre alla Giuria Demoscopica viene reintrodotto il Televoto. Venerdì 5 marzo, entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Qui il regolamento completo

Giurie e come si vota

Le giurie del Festival di Sanremo 2021 sono quattro:

giuria demoscopica

televoto

sala stampa

orchestra

Nelle prime due serate, martedì e mercoledì, oltre alla giuria demoscopica viene reintrodotto il televoto. Il giovedì sera spazio all’orchestra. Nella serata di venerdì entra in campo la giuria della sala stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big; nella stessa serata, il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i quattro finalisti dal giudizio contemporaneo di giuria demoscopica, giuria della sala stampa e televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate a esprimersi nella serata finale di sabato in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei tre finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Pubblico

Al Festival di Sanremo 2021, come noto, non prenderà parte il pubblico. Platea e galleria del Teatro Ariston resteranno vuote. Per la prima volta nella sua storia, la kermesse si svolgerà quindi senza il pubblico: nonostante una prima decisione riguardo la presenza di quest’ultimo nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19, il 28 gennaio 2021 è intervenuto sulla questione tramite Twitter il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, esprimendo il proprio dissenso; per tale motivo, la Rai e il comune di Sanremo hanno presentato il 1 febbraio 2021 un protocollo che non prevede la presenza del pubblico né tutte le trasmissioni collegate alla manifestazione. Protocollo poi accettato dal Cts.

Prima Festival

Come per le precedenti edizioni, anche nel 2021 sarà presente PrimaFestival, trasmissione incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti del Festival di Sanremo 2021. La trasmissione andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021 con la conduzione di Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 1 marzo: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip, Presa Diretta Grande Fratello Vip, vincitore: Tommaso Zorzi ha vinto il reality show Il Commissario Ricciardi 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione