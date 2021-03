Sanremo 2021, chi è il vincitore delle Nuove proposte (Giovani) del Festival. Chi ha vinto

Chi è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2021? Chi ha vinto nella categoria Giovani del Festival? Questa sera, venerdì 5 marzo, nel corso della quarta serata, come da tradizione viene proclamato il vincitore tra i Giovani a Sanremo 2021. Alla finale di stasera sono arrivati quattro cantanti: WrongOnYou, Davide Shorty, Folcast e Gaudiano. Il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 è …Notizia in aggiornamento

I finalisti

Una finale tutta al maschile quella tra i Giovani di quest’anno. Folcast, cantautore romano classe 1992, nome d’arte di Daniele Folcarelli, arriva alla finale delle Nuove proposte di Sanremo 2021 con il brano Scopriti. Scritta 2 anni fa, la canzone parla di momento in cui il cantautore si sentiva fermo, immobile, nascosto e con questa canzone ha cercato di buttare fuori questa sensazione, di esprimerla per accettarla e fare in modo di accettarsi e scoprirsi.

WrongOnYou, nome d’arte di Marco Zitelli, ha conquistato una candidatura ai Nastri d’Argento come “Miglior canzone originale” per il film “Il Premio”, con Alessandro Gassman. La canzone con cui si gioca la vittoria tra i Giovani a Sanremo 2021 è Lezioni di volo, scritta durante il primo lockdown e rappresenta la libertà artistica e generale di vita.

Già noto al grande pubblico per aver partecipato ad X Factor, vincitore del Premio Lunezia per Sanremo e il Premio Enzo Jannacci, Davide Shorty porta il brano Regina. Classe 1989, il suo vero nome è Davide Sciortino. La canzone nasce da una storia d’amore conclusasi e poi trasformata in un’amicizia. Luca Gaudiano, in arte Gaudiano, è un cantautore pugliese, originario di Foggia, arriva alla finale di Sanremo 2021 con Lezioni di volo. Si tratta di un brano intenso e autobiografico, in cui l’artista ha deciso di raccogliere e mettere in musica tutti i pensieri che lo hanno accompagnato in un momento molto difficile della sua vita, dopo la morte del padre a cui era molto legato.

