Chi è Gaudiano, il cantante delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi è Gaudiano, il giovane cantante in gara nelle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021? Il ragazzo, classe 1991, è nato a Foggia il 3 dicembre. Figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, viene iniziato alla musica dal padre che gli regala una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, il giovane decide di trasferirsi a Roma per proseguire i suoi studi musicali. Dopo alcune importanti esperienze in ambito teatrale, decide di concentrarsi sulla sua carriera di cantautore.

Dopo aver perso il padre (morto di tumore al cervello), Gaudiano (in gara a Sanremo 2021) si trasferisce a Milano e qui trova ispirazione per nuovi brani, registrati insieme al producer Francesco Cataldo. Il 25 settembre debutta con un singolo contenente Le cose inutili e il lato B Acqua per occhi rossi. Quindi, ha iniziato la sua avventura a Sanremo Giovani con il brano Polvere da sparo, ispirato proprio alla perdita del padre (“Parla del mio papà e di come io faccia fatica ad accettare il fatto che non sia più qui con me. Forse questa canzone è il mio modo per sentirlo vicino sempre“). Su Instagram Gaudiano ha un account seguito da migliaia di persone. Gaudiano è arrivato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2021 attraverso le finali di AmaSanremo (Sanremo Giovani).

Nuove proposte

Abbiamo conosciuto Gaudiano (qui sopra le info su chi è), ma quali sono i cantanti in gara nella categoria nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021? Eccoli:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

