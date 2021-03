Chi è Davide Shorty, il cantante delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi è Davide Shorty, il giovane cantante in gara nelle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021? Il cantante e trapper siciliano, il cui vero nome è Davide Sciortino, è nato il 27 giungo 1989 a Palermo. Il grande pubblico si ricorderà di lui perché qualche anno fa ha partecipato ad X Factor.

Nel 2007 ha realizzato un album da solista, Piccolo, e il singolo “U Tagghiamu stu Palluni” l’anno seguente. Dopo aver trascorso l’infanzia in Sicilia, decide di trasferirsi a Londra, per cercare nuove opportunità di carriera e sfondare nel mondo della musica. Davide Shorty (in gara a Sanremo 2021) ha fondato la band “Retrospective For Love” nato dall’incontro con il chitarrista Alessandro La Barbera e la cantante Leslie Phillips. Dopo quest’avventura, si è presentato ad X Factor per la nona edizione conquistando pubblico e giuria: di fatto si è classificato al terzo posto del talent Sky condotto da Alessandro Cattelan. Un’esperienza che ha permesso al cantante delle Nuove Proposte di Sanremo 2021 di farsi conoscere da una vasta platea.

Al momento ha all’attivo tre dischi. Il primo album ufficiale di Davide Shorty, Straniero, è arrivato nel 2016, mentre due anni dopo arriva il secondo, Terapia di gruppo, dove è presente anche Tormento nel brano Fuori di noi. Il terzo album, La soluzione reboot, invece è uscito nel 2020 e ha anticipato la sua partecipazione ad AmaSanremo (Sanremo Giovani). Una selezione che il rapper siciliano ha vinto, staccando così il pass per il Festival di Sanremo 2021, al quale parteciperà nella categoria Nuove proposte con il brano Regina. Davide insegna anche musica e su Instagram ha un account ufficiale, seguito al momento da circa 60mila persone.

Nuove proposte

Abbiamo conosciuto Davide Shorty (qui sopra le info su chi è), ma quali sono i cantanti in gara nella categoria nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021? Eccoli:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021 Amare: il testo della canzone de La rappresentante di lista a Sanremo 2021