Chi è WrongOnYou (Marco Zitelli), il cantante delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi è Wrongonyou, il giovane cantante in gara nelle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021? WrongOnYou, nome d’arte di Marco Zitelli, è un cantante, attore e autore. Romano, classe 1990, ha da sempre una grande passione per la musica. Tra i suoi miti Jack Frusciante e Justin Vernon. Ha frequentato l’Istituto D’arte Paolo Mercuri della sua città ma dopo il diploma non ha continuato gli studi universitari per concentrarsi esclusivamente sulla musica.

Inizia a scrivere i suoi primi testi nel 2013, pubblicando i suoi brani sulla piattaforma Soundcloud. Viene notato da un professore della Sound Technology dell’università di Oxford che gli chiede di registrare alcune canzoni proprio nella prestigiosa università. Un’ottima opportunità per Wrongonyou in gara a Sanremo 2021) che gli ha permesso di esibirsi in alcuni tra i festival musicali più importanti a livello europeo come quello di Bruxelles, Parigi, Clermont Ferrand e Bilbao.

Il suo primo album è uscito il 9 marzo 2018 con il titolo Rebirth. Un disco completamente in inglese che ricalca perfettamente le influenze folk e americane di Marco Zitelli, il quale tuttavia abbraccia delle sonorità più pop nostrane con il secondo album dal titolo “Milano Parla Piano”, pubblicato a fine 2019. Wrongonyou vanta anche collaborazioni illustri: tra queste ricordiamo che è stato uno degli autori della canzone “SuperBowl” di Elodie, contenuta nel suo album “This Is Elodie”. Nell’estate 2018 Marco Zitelli, cantante delle Nuove proposte di Sanremo 2021, suona sul palco di “Io suono con Damiano” ad Aprilia con il cantante Ghemon. WrongOnYou (pseudonimo di Marco Zitelli) nel 2019 è andato anche in tour con Mika per aprire le sue cinque date in Italia e sempre nello stesso anno è stato ospite speciale al concerto di James Blake al teatro di Ostia Antica.

Una curiosità: il giovane cantante di Sanremo 2021 ha partecipato come attore al film di Alessandro Gassman dal titolo “Il Premio” uscito nelle sale a dicembre 2017 del quale cura anche la colonna sonora. La svolta per la sua carriera arriva partecipando ad AmaSanremo 2020 (Sanremo Giovani) con il brano Lezioni di volo. Un successo che gli ha permesso di staccare il pass per il Festival di Sanremo 2021, al quale parteciperà nella categoria Nuove Proposte. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 22mila persone.

Nuove proposte

Abbiamo conosciuto Wrongonyou (qui sopra le info su chi è), ma quali sono i cantanti in gara nella categoria nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021? Eccoli:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

