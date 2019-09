Chi è Samuel, il cantante dei Subsonica nuovo giudice di X Factor 2019

Samuel Romano è una delle new entry della giuria di X Factor 2019, in onda su Sky Uno a partire da giovedì 12 settembre 2019 con la tredicesima edizione.

Quest’anno il talent canoro più celebre di casa Sky ha voluto cambiare alcuni volti dei giudici: al tavolo di coloro che sono chiamati a emettere implacabili sentenze sulle performance dei partecipanti i fan del programma nuovamente condotto da Alessandro Cattelan, infatti, questa volta troveranno il trapper Sfera Ebbasta, la cantante Malika Ayane e, appunto, il frontman del celeberrimo gruppo musicale di rock elettronico Subsonica, Samuel. L’unico giudice presente anche lo scorso anno – e non solo – è Mara Maionchi, ormai “regina” della trasmissione.

X Factor 2019 | L’esordio da giudice di Samuel

All’anagrafe Samuel Umberto Romano, nato il 7 marzo 1972, è la voce – come anticipato e come molti già sanno – dei Subsonica, storico gruppo musicale italiano dedito al rock elettronico e nato 23 anni fa, nel 1996.

Samuel, cantautore, chitarrista e compositore dei testi delle canzoni del gruppo di cui è frontman insieme a Max Casacci e Davide Dileo (meglio conosciuto come Boosta), con i Subsonica ha raggiunto il successo in più di un’occasione. Pian piano è riuscito a guadagnarsi un ruolo centrale nel panorama musicale guidando uno dei gruppi più amati dagli italiani e che ha ricevuto diversi premi, come il Premio Amnesty Italia, l’MTV Europe Music Award, il Premio Italiano della Musica e l’Italian Music Awards (solo per citarne alcuni).

La sua carriera da solista ha visto alcune uscite di raro interesse che gli hanno dato numerose soddisfazioni: parliamo ad esempio del disco “Il codice della bellezza”, del 24 febbraio 2017. Samuel è anche salito sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2017 con il brano Vedrai.

Chitarrista esperto (suona da quanto era un bambino), per lui si tratta della prima esperienza come giudice in un talent show. Secondo le prime indiscrezioni, il frontman dei Subsonica si sarebbe guadagnato tra la giuria il soprannome di “prof di latino”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, che si è tenuta martedì 10 settembre, il cantautore ha rivelato quelle che sono state le sue difficoltà nel rivestire questo particolare ruolo: “La parte più drammatica è dire di no quando ti trovi di fronte a gente in gamba e ti rendi conto che tutti hanno le stesse possibilità di arrivare ai live. Per tutti noi giudici è stato difficile confrontarsi con il linguaggio televisivo. Noi siamo abituati a stare sul palco: vedere persone lì al posto nostro ti fa pensare, sei costretto a ritornare indietro e a rivedere la tua carriera sin dagli inizi”.