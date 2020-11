Romulus, dove vedere la serie in tv e in streaming

Su Sky arriva una nuova serie tv dall’impronta storica: si tratta di Romulus, un prodotto originale Sky insieme a Cattleya e Groenlandia che vede alla regia per la prima volta Matteo Rovere (con una serie tv, s’intende) insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Si tratta di un racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura ambientato nel Lazio dell’ottavo secolo a.C. quando Roma doveva essere ancora costruita. Ma dove vedere la serie tv?

Tutto su Romulus, la serie tv su Sky

In tv

La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da venerdì 6 novembre 2020, per un totale di cinque serate, con due episodi a settimana (in totale 10). Sky Atlantic è visibile al canale 110 del decoder Sky. Per chi possiede Sky Q inoltre la serie è disponibile con la qualità del 4K HDR.

La trama di Romulus

In streaming

Non solo tv. È possibile seguire la serie di Matteo Rovere in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky Go o su NOW TV. Potete recuperare in qualsiasi momento gli episodi di We are who we are grazie alla funzione on demand.

Il cast di Romulus

