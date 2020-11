Romulus, la trama della serie tv in onda su Sky

Arriva una nuova serie tv su Sky: si tratta di Romulus, il primo esperimento televisivo di Matteo Rovere che racconta di un mondo primitivo e brutale governato dalla natura e dagli dei. Fra storia, leggenda e rivoluzione, arriva un racconto sulla nascita di Roma. La serie tv è prodotta da Sky Original, Cattleya e Groenlandia e alla regia, oltre a Rovere, vede Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. La serie è composta da dieci episodi e nel cast vede Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli e Marianna Fontana. Ma di cosa parla la serie tv? Vediamo la trama.

La trama

Siamo nel Lazio del VIII secolo a.C., un mondo selvaggio dove prevale la violenza e la paura e gli uomini seguono il volere degli dei. In questo scenario vediamo la Lega Latina che raccoglie trenta popoli tutti raccolti attorno alla corona di re Alba Numitor. Siccità e carestia però mettono in ginocchio la pace. Al di fuori di questa parvenza civile si muovono strane creature nei boschi. Il re Numitor consultando l’aruspice ed è costretto ad andare in esilio lasciando il regno nelle mani dei due nipoti gemelli, Enitos e Yemos, figli di Silvia, una scelta che non piacerà particolarmente al fratello Amulius, il quale soggiogato dalla moglie farà di tutto per impossessarsi del trono. Enitos e Yemos sono molto legati tra loro, ma Enitos – il fratello più coraggioso – cela un segreto: è innamorato della giovane Ilia, chiusa da anni nel tempio di Vesta.

Intanto succede che a Velia un gruppo di ragazzi, i Luperci, vanno nel bosco per un rito di iniziazione e con loro c’è Wiros, uno schiavo e orfano, che diventa presto vitima del sacrificio volto alla dea selvaggia e misteriosa che abita la foresta, Rumina, per poter sfuggire alla sua ira.

Mentre ad Alba Amulius è convinto di potersi prendere il trono, Yemos deciderà di scappare e nei boschi incontrerà proprio Wiros, sfuggito alla sua sorte sacrificale. Il principe e lo schiavo metteranno insieme le forze diventeranno amici ed entreranno nel mondo dei seguaci di Rumina, saranno guidati dalla Lupa, guerriera feroce e anche materna. Ilia intanto sfida il destino e si trasforma in una guerriera in cerca di vendetta e senza pietà.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere la serie tv? Come abbiamo già detto, Romulus arriva in prima tv su Sky Atlantic ma anche su Sky Cinema in contemporanea, essendo un prodotto italiano di punta. Ma non è tutto: potete seguire in diretta streaming (o recuperarlo in un secondo momento) anche su NOWTV e potete trovarlo anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

