Romulus, la nuova serie tv di Sky Atlantic: trama, cast, puntate, streaming

Su Sky Atlantic arriva l’attesissima serie tv Romulus, prodotta da Sky, Cattleya e Groenlaandia. Alla regia vediamo Matteo Rovere (che firma per la prima volta una serie tv), Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. La serie tv approda su Sky da venerdì 6 novembre ed è una ricostruzione realistica degli eventi che portarono alla nascita di Roma (com’è un po’ intuibile dalla scelta del titolo). La serie tv è un racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio, paura e ciò che narra è stato ricostruito tramite una documentazione storica molto accurata. Sul set erano presenti almeno mille stunt e centinaia di armi riprodotte. Un grande progetto che finalmente vedrà la luce dal 6 novembre.

Trama

La storia è ambientata nel Lazio dell’ottavo secolo a.C. dove vigeva un mondo arcaico e selvaggio in preda alla violenza e alla paura. Gli uomini vivevano soggiogati dal volere degli dei, trenta popoli della Lega Latina che vivono da anni sotto la guida del re di Alba Numitor sono messi a dura prova da siccità e carestia e la pace è messa a rischio. Al di là della Lega Latina si estende il bosco popolato da creature crudeli e misteriose. Il re Numitor, consultando l’aruspice, scopre il suo destino, cioè abbandonare il trono per lasciarlo ai nipoti e andare in esilio. I nipoti in questione sono due gemelli, Enitos e Yemos, la cui madre è Silvia. I due gemelli sono molto legati, ma Enitos ha un segreto: è innamorato di Ilia, chiusa da anni nel tempo di Vesta. Intanto un gruppo di ragazzi a Velia viene spedito nel bosco per un rito di iniziazione, tra loro c’è uno schiavo, Wiros, che diventa presto la vittima. Intanto ad Alba il trono dei gemelli viene messo in discussione dal fratello di Numitor, manipolato dalla moglie. La situazione degenera e Yemos scappa incrociando la strada di Wiros, il principe e lo schiavo. Dalla loro amicizia partirà una vera e propria rivoluzione.

Cast

Nel cast vediamo Andrea Arcangeli che interpreta Yemos, Francesco Di Napoli che interpreta Wiros e Marianna Fontana che interpreta la giovane vestale Ilia. Tre ragazzi cresciuti nella violenza in un molto molto pericoloso e che saranno il perno di quest’avventura. Al loro fianco vedremo Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi, Vanessa Scalera e Yorgo Voyagis. La sigla della serie è firmata da Elisa, che aprirà ogni episodio con un’emozionante versione di Shout dei Tears of Fears. La colonna sonora invece è dei Mokadelic.

I romanzi

In contemporanea con la messa in onda della serie tv, in libreria arrivano invece i primi due volumi della trilogia di romanzi che approfondisce l’universo di Romulus, Il sangue della Lupa e La regina delle battaglie, firmati da Luca Azzolini e pubblicata da HarperCollins. Azzolini, noto per i suoi romanzi per ragazzi, esordisce quindi nella narrativa per adulti con questi due romanzi. Partendo dall’idea originale della serie tv, questi volumi non fanno che approfondire gli antefatti, i personaggi minori, la geografia esplorando quei dettagli che la tv non avrebbe avuto il tempo di cogliere.

Quante puntate

Da quante puntate è composto Romulus? La serie tv, che parte dal 6 novembre su Sky Atlantic e Sky Cinema, è composta da dieci episodi, che andranno in onda a gruppi da due puntate. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata, 6 novembre

Seconda puntata, 13 novembre

Terza puntata, 20 novembre

Quarta puntata, 27 novembre

Quinta puntata, 4 dicembre

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere la serie tv? Come abbiamo già detto, Romulus arriva in prima tv su Sky Atlantic ma anche su Sky Cinema in contemporanea, essendo un prodotto italiano di punta. Ma non è tutto: potete seguire in diretta streaming (o recuperarlo in un secondo momento) anche su NOWTV e potete trovarlo anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

