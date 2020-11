Romulus, quante puntate, durata e quando finisce

Su Sky Atlantic arriva una nuova serie tv ambientata nell’antica Roma, o meglio ciò che ha preceduto la nascita di Roma. La storia di Romulus è ambientata nell’ottavo secolo a.C. nel Lazio quando, al di fuori della Lega Latina, nel bosco si nascondevano creature misteriose. La storia racconta di un mondo primitivo e brutaleguidato dalla natura e dagli dei. La serie tv approda in prima serata, ore 21:15, su Sky Atlantic e Sky Cinema da venerdì 6 novembre 2020. Ma da quante puntate è formata? Quante stagioni sono? E quando durano le puntate.

Romulus per ora conta soltanto su una stagione poiché è una serie originale Sky nuova di zecca. La prima stagione è composta da dieci episodi, che andranno in onda a scaglioni di due puntate per sera, per cui saranno in totale cinque appuntamenti televisivi.

Prima puntata, 6 novembre

Seconda puntata, 13 novembre

Terza puntata, 20 novembre

Quarta puntata, 27 novembre

Quinta puntata, 4 dicembre

Durata e quando finisce

Quanto dura ogni episodio di Romulus? Il singolo episodio dura 60 minuti, quindi andando in onda due puntate a sera, il totale di 120 minuti d’intrattenimento. Ma quando finisce la serie tv? L’ultimo episodio dovrebbe andare in onda il 4 dicembre 2020.

Dove vedere la serie tv? Come abbiamo già detto, Romulus arriva in prima tv su Sky Atlantic ma anche su Sky Cinema in contemporanea, essendo un prodotto italiano di punta. Ma non è tutto: potete seguire in diretta streaming (o recuperarlo in un secondo momento) anche su NOWTV e potete trovarlo anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

