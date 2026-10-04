Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 4 ottobre

Questa sera, domenica 4 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir apre la cassetta di sicurezza del padre e al suo interno trova del denaro e una lettera piena di enigmi. Nel frattempo, Ezra chiede ad Asaf di controllare suo figlio. Improvvisamente giunge una notizia sconvolgente: Sevde è morta. Gulizar prima di sposarsi con Kursat riceve un messaggio da Handan, la quale le rivela che la sera precedente Kursat era con lei. Quando Mahir rientra a casa e trova Ozan insieme a Canfeza, perde la calma e caccia il ragazzo in malo modo.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.