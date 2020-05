Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2020

Torna questa sera, 4 maggio 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4 ed incentrata anche oggi sull’emergenza Coronavirus. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Da oggi, infatti, inizia la cosiddetta Fase 2 e molti italiani sono tornati a uscire o hanno ripreso a lavorare. Ma quali sono gli ospiti di stasera di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Le notizia di oggi sul Coronavirus in Italia

Anticipazioni

Come sempre tanti servizi, ospiti e interviste ad esperti per analizzare la difficile situazione legata al Coronavirus nel corso della puntata odierna di Quarta Repubblica, in prima serata su Rete 4. Da oggi, 4 maggio, parte la cosiddetta Fase 2. Cosa è consentito fare e cosa no? In giro sono presenti molte persone? Come procedono i controlli? Gli italiani dovranno avere un grande senso di responsabilità, dopo due mesi di lockdown, per evitare che i sacrifici fatti finora vengano vanificati.

Una ripartenza graduale del Paese, di cui si farà un bilancio al termine della prima giornata. Particolare attenzione sarà dedicata al funzionamento del sistema di trasporto pubblico, con servizi che documenteranno il ritorno al lavoro di oltre quattro milioni di italiani con le nuove regole di distanziamento sociale obbligatorio sui mezzi. Nella puntata di oggi di Quarta Repubblica, secondo le anticipazioni, spazio anche a un’inchiesta sulle requisizioni di DPI e sulla difficoltà di approvvigionamento di mascherine chirurgiche nel giorno in cui – come annunciato dal commissario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri – si inizierà a venderle a 50 centesimi l’una.

All’emergenza sanitaria segue poi quella economica. Quali le prossime misure del Governo a sostegno di lavoratori e imprese? A che punto sono i prestiti alle imprese in difficoltà garantiti dallo Stato e gli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini?

Quarta Repubblica: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata di stasera il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni (M5S), il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, la deputata Alessia Rotta (Pd), il leader di Azione Carlo Calenda, il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” Giuseppe Remuzzi, gli imprenditori Gaetano Thorel, Ceo di Psa Italia, ed Elisabetta Franchi, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, il filosofo Stefano Bonaga, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e i giornalisti Michele Brambilla, Riccardo Barenghi e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 4 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. “Perché vorrei che la Fase 2 coincidesse con la mia Fase 1” / 2. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T” / 3. Cinque anziani rifiutati da una Rianimazione muoiono dopo pochi giorni: l’ospedale aveva dato precedenza ai malati più giovani

4. Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Nessuna strumentalizzazione, ma se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” / 5. Coronavirus, sapete quanti sono i morti sotto i 40 anni di età in Italia? Solo 60 / 6. Chi sono i congiunti, spostamenti tra Regioni, sport all’aperto: i chiarimenti del governo sulla Fase 2

Potrebbero interessarti Quanto guadagna Stefano De Martino: stipendio e patrimonio Le ali della sfinge: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano Emigratis, Pio e Amedeo tornano su Italia 1 con la replica della terza stagione