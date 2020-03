Permette? Alberto Sordi, su Rai 1 il film dedicato al celebre attore: trama e cast del film in onda su Rai 1

Questa sera, martedì 24 marzo 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda un omaggio all’attore romano più famoso del cinema nostrano: Alberto Sordi. Permette? Alberto Sordi, film per la regia di Luca Manfredi, arriva sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini in un momento in cui c’è quanto mai il bisogno, per gli italiani, di rivivere una certa spensieratezza, di reimmergersi in certi ricordi di una normalità che speriamo possa presto tornare. “Ho deciso di girare il film – ha dichiarato il regista a Repubblica – perché è importante non dimenticare. In un recente sondaggio hanno chiesto ai giovani chi fosse il celebre Albertone e molti hanno risposto ‘uno sciatore’, probabilmente pensando a Tomba. Ecco, ritengo sia compito del servizio pubblico preservare la memoria”.

La pellicola realizzata da Rai Fiction e Ocean Productions, che celebra l’Albertone nazionale a cento anni dalla sua nascita e ne ripercorre un ventennio di carriera, vede come protagonista Edoardo Pesce. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a come vederlo in diretta tv o in streaming.

Il film per la tv ripercorre la vita e la carriera di Alberto Sordi dal 1937 al 1957, venti anni in cui si è consacrato uno degli idoli del cinema italiano, che ne è diventata un’icona a livello internazionale. La pellicola, infatti, vede inizialmente un giovane ragazzo romano che, con la sua forte e inconfondibile cadenza, viene espulso – proprio per quella cadenza – dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici di Milano. Rispedito a Roma Sordi non perderà di vista il suo obiettivo e il suo sogno: diventare un attore. Così, provino dopo provino, troverà la sua prima vera occasione: diventare il doppiatore italiano di Oliver Hardy.

E’ da quel momento che l’attore spiccherà il volo, passando dai palcoscenici del Varietà alla radio, e diventerà amico di Federico Fellini; il grande regista dirigerà l’attore nei primi e più iconici film che vedono protagonista Sordi, Lo sceicco bianco e I vitelloni. Sullo sfondo anche la vita privata e sentimentale di Alberto Sordi: nella pellicola, infatti, viene raccontato il rapporto dell’artista con la famiglia e la relazione con la doppiatrice ed attrice Andreina Pagnani.

Per quanto riguarda il cast, come già anticipato nel ruolo dell’Albertone nazionale troviamo Edoardo Pesce, mentre in quello di Andreina Pagnani c’è Pia Lanciotti. Ad interpretare Federico Fellini è poi Alberto Paradossi, mentre Martina Galletta è Giulietta Masina e Francesco Foti il grande Vittorio De Sica.

A vestire i panni di Aldo Fabrizi, invece, Pasquale Petrolo, mentre in quelli della mamma di Sordi troviamo Paola Tiziana Cruciani e in quelli del padre Giorgio Colangeli. Completano il cast, come la sorella e il fratello di Alberto Sordi, Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso.

Permette Alberto Sordi film: diretta tv e streaming

Dove vedere Permette? Alberto Sordi? Il film va in onda questa sera – martedì 24 marzo 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

