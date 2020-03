Edoardo Pesce, chi è l’attore del film Permette? Alberto Sordi su Rai 1

EDOARDO PESCE CHI È – Questa sera, 24 marzo 2020, va in onda su Rai 1 il film Permette? Alberto Sordi, pellicola diretta da Luca Manfredi e che vede nei panni del grande attore romano Edoardo Pesce. Per tutti i fan l’appuntamento è a partire dalle 21.25. Ma chi è Edoardo Pesce? Qual è la sua carriera e la vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nonostante le critiche da parte dei familiari di Sordi che non lo hanno particolarmente apprezzato, il film si ripropone di raccontare e ripercorrere la vita privata e la carriera dell’artista, in particolare i suoi inizi. “Ho deciso di girare il film – ha dichiarato il regista a Repubblica – perché è importante non dimenticare. In un recente sondaggio hanno chiesto ai giovani chi fosse il celebre Albertone e molti hanno risposto ‘uno sciatore’, probabilmente pensando a Tomba. Ecco, ritengo sia compito del servizio pubblico preservare la memoria”.

Edoardo Pesce chi è, la carriera dell’attore

Classe 1979, Edoardo Pesce è nato a Roma e ha avviato i suoi studi frequentando prima la scuola Ribalte di Enzo Garinei e poi il Teatro Azione. Nel 2006 il debutto in tv che lo fa conoscere dal grande pubblico, con le due stagioni della serie Romanzo Criminale, nella quale interpreta Ruggero Buffoni. L’esordio al cinema arriva con un ruolo minore in 20 sigarette, mentre nel 2012 partecipa alla commedia di Massimiliano Bruno Viva l’Italia, che vede nel cast Raoul Bova, Ambra Angiolini e Alessandro Gassmann.

Grandi attori che Edoardo Pesce ritrova l’anno successivo nella miniserie Ultimo. Negli stessi anni lo troviamo nuovamente impegnato al cinema in film come Il terzo tempo e in commedie come Amori elementari, Se Dio vuole e Il ministro. Nel 2013 partecipa alla serie Squadra antimafia – Palermo oggi e a quella Non è mai troppo tardi con Claudio Santamaria nei panni del maestro Manzi.

Nel 2014 Edoardo Pesce è nel cast della fortunata serie I Cesaroni nel ruolo di Annibale. Nel 2017 l’attore di Permette? Alberto Sordi ha un ruolo minore in Fortunata, film drammatico di Sergio Castellitto e prende parte ad un’altra fortunata miniserie di Rai 1, C’era una volta Studio Uno, in cui interpreta il regista Antonello Falqui. Il grande successo arriva però nel 2018 con Dogman, il film di Matteo Garrone selezionato agli Oscar 2019 per rappresentare l’Italia, nel quale interpreta il delinquente romano Simone. Una grande pellicola che vale la vittoria del Nastro d’argento e il David di Donatello.

Tra gli ultimi lavori di Edoardo Pesce, l’attore che interpreta Alberto Sordi, ricordiamo il ruolo di Giovanni Brusca nella serie Il cacciatore, quello del giovane Franco Califano in Io sono Mia dedicato a Mia Martini e infine quello dell’avvocato difensore del vice-questore Francesco Principe aka Riccardo Scamarcio in Non sono un assassino. Il 24 marzo 2020 è protagonista del film Permette? Alberto Sordi in onda in prima serata su Rai 1.

Parlando di questo film, Edoardo Pesce ha dichiarato in un’intervista a Leggo: “Quando Manfredi mi ha chiamato per il film, non credevo mi avesse scelto per interpretarlo perché avevo fatto ruoli più duri, da cattivo, e gli ho chiesto: “Va bene, ma chi farà Sordi?”. All’inizio mi sono domandato come poterlo affrontare, ma dal provino alle riprese è passato quasi un anno e sono entrato nell’ottica”.

“Avendo visto parecchi suoi film, non ho voluto approfondire in maniera morbosa, per essere naturale e mantenere un po’ di freschezza. Ho voluto fare il mio Sordi, trovando una via di mezzo tra me e lui. Interpretare un personaggio scritto è più facile, sei tu che gli dai vita, invece quando si tratta di una persona realmente esistita devi trovare un equilibrio”.

“Abbiamo utilizzato Pesce anche per interpretare Sordi giovanissimo – spiega il regista Manfredi all’Ansa – senza optare per un attore giovane per quelle scene, perché, all’epoca, i diciottenni dimostravano almeno dieci anni in più. La stessa cosa è avvenuta con Elio Germano nel film tv su mio padre. Edoardo è molto camaleontico. E’ una scelta individuale per quanto riguarda le biografie”. E ancora l’attore: “Abbiamo lavorato sulla mia romanità, sulla musicalità: insieme, abbiamo tarato il personaggio. Anche se il pubblico, poi, vuole vedere il vero Sordi”.

Della vita privata di Edoardo Pesce si sa pochissimo anche se pare abbia una fidanzata. Sui social il suo profilo Instagram è seguito da oltre 16mila persone.