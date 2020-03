Permette? Alberto Sordi, dove vedere il film in tv e in streaming

Rai 1 propone un nuovo film, atteso da tempo, con protagonista un grande del cinema italiano: Permette? Alberto Sordi è una pellicola realizzata in collaborazione con Ocean Productions e arriva in tv in un momento delicato per l’Italia che sta affrontando le difficoltà del Coronavirus. La storia riportata nel film racconta la vita di Alberto Sordi dalla gioventù fino al grande successo, dai tempi in cui fu cacciato da Milano per il suo incorreggibile accento romano al momento in cui conobbe Federico Fellini, s’innamorò di Andreina Pagnani e raggiunse il trionfo della sua carriera.

Il film è pensato come omaggio nei confronti di un grande artista. Il regista, Luca Manfredi, ha definito Albero Sordi: “Un attore straordinario, dotato di un talento innato, che ci ha regalato con più di duecento film una galleria di personaggi indimenticabili, con un gioco di invenzioni e di “tic” sui loro modi di parlare e di muoversi, come il suo famosissimo saltello. Ma Alberto ha dovuto faticare non poco, per vedere riconosciuto il suo talento”.

Tutto sul film Permette? Alberto Sordi

Nel cast del film vediamo Edoardo Pesce interpretare il grande colosso del cinema. Al suo fianco Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Martina Galletta nel ruolo di Giulietta Masina, Francesco Foti nel ruolo di Vittorio De Sica, Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi.

Ma dove vedere il film in tv? E dove seguire o recuperare in streaming? Vediamo tutti i dettagli.

Le critiche al film Permette? Alberto Sordi

Permette? Alberto Sordi, dove vedere il film in tv

La serie tv Bella da morire va in onda su Rai 1. Appuntamento dal 24 marzo 2020, in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Il cast del film Permette? Alberto Sordi

Potrebbero interessarti Pechino Express 2020, dalla Cina alla Corea del Sud: l’itinerario della settima tappa Pechino Express: le coppie di concorrenti in gara oggi | 24 marzo 2020 | Settima puntata Pechino Express 2020: anticipazioni settima puntata, cosa succede stasera

Permette? Alberto Sordi, dove vedere il film in streaming

Non vi volete perdere Permette? Alberto Sordi in diretta streaming? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare il film anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

La trama del film Permette? Alberto Sordi